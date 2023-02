PORTRET. Tolu Arokodare, man met een aparte viering die bij Genk Onuachu moet doen vergeten: “Mijn eerste woordje? Goal”

Hij was de meest besproken transfer van de voorbije wintermercato: Toluwalase ‘Tolu’ Arokodare, de 22-jarige Nigeriaan die leider Racing Genk op ‘Deadline Day’ van Anderlecht afsnoepte. Alles wat u moet weten over ‘T’, de man van 5 miljoen die Onuachu moet doen vergeten: “Er is niks mis met iets kopiëren als het goed is, toch?”

Over zijn entree in het Belgisch voetbal is inmiddels veel gezegd en geschreven. Feit is dat Tolu vandaag in Genk rondloopt en niet in Brussel. Op fysiek vlak moet hij amper onderdoen voor zijn landgenoot en voorganger Onuachu (1m97 vs 2m01), volgens Wouter Vrancken is hun stijl verschillend. “Hij is explosiever dan Paul, die meer ervaren was en dus nog meer killer. Maar hij is ook jonger en kan daarin groeien. Er zit rek op. Hij stelt zelf ook vragen - een teken dat je ermee bezig bent - en is zeker niet verlegen.”

De eerste keer dat Tolu op de Genkse radar verschijnt, is drie jaar geleden. Op dat moment staat hij bij Valmiera onder contract. Letland of all places. “Voor mij was het de kans om in Europa te spelen”, legt hij in een filmpje op zijn eigen Youtube-kanaal uit. “Een move waarmee mijn profcarrière echt startte.” 22 goals in 34 wedstrijden later gaat het naar Bundesliga-club FC Köln. Doorbreken lukt er niet. “Het was niet mijn beste periode”, geeft hij zelf toe. “Ik had die ervaring wel nodig om te begrijpen wat het profleven inhoudt. Het was dus heel leerrijk en daar ben ik dankbaar voor.”

Tolu Arokodare in actie voor Amiens.

Nigeriaans netwerk

In Keulen heeft hij veel aan Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge). “Een coole gast, die als een broer is. Hij wees me de weg. Toonde me waar de Afrikaanse restaurants te vinden waren.” Tot zijn vriendenkring rekent Tolu voorts jongens als Stephen Odey (ex-Genk), Victor Osimhen (Napoli), Moses Simon (ex-Gent) en Terem Moffi (Nice). “Allemaal landgenoten. Wij vormen een grote familie. Je kunt het ook als netwerk beschouwen. Buiten Nigeria, in Europa, hebben wij landgenoten elkaar nodig. We wisselen tips uit en geven elkaar advies.”

Bij Amiens, zijn volgende bestemming, kan hij zich onderscheiden. Veertien keer scoort hij er tijdens anderhalf seizoen in de behoorlijk defensieve Ligue 2. Zijn heatmaps verraden dat hij geen klassieke, statische targetman is. “Ik ben behoorlijk snel. Dat komt omdat ik pas op latere leeftijd een groeispurt kreeg”, zegt hij in een ander interview.

Zijn doelpunten viert hij door aan een denkbeeldig kopje te nippen. “Tea time, want iedereen noemt me T. Ik heb dat afgekeken van de Amerikaanse voetbalster Alex Morgan, want ik vond het wel bij me passen. Er is niks mis met iets kopiëren als het goed is, toch?”, vindt Tolu.

Unieke uitstraling

Nochtans heeft hij een unieke uitstraling. Zijn lengte, hippe kapsel, oorbellen en het modieuze ringetje door zijn neus maken van hem een opvallende verschijning naast het veld. In zijn eerste dagen bij Genk toont hij zich heel betrokken en nieuwsgierig naar de tactiek en werking van de club. “Ik ben ambitieus. Mijn droom is om bij de nationale ploeg te geraken. Ik kom van heel ver en heb hard moeten werken om te staan waar ik sta, maar ik ben wel een echt voetbaldier. Met de paplepel kreeg ik het spelletje ingegoten, want mijn vader was ook prof. Mijn eerste woordje op deze planeet was ‘goal’. Dat zegt wel iets”, aldus de twaalfde Nigeriaan in de Genkse clubgeschiedenis.

Volledig scherm © Photo News