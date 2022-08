PORTRET. Ooit een toptalent met Kompany als mentor, nu wil Dedryck Boyata (31) de eeuwige twijfel voor goed uitwissen

De telefoon rinkelt ten huize Boyata op de grens van Evere en Schaarbeek. De piepjonge Dedryck en zijn twee jongere zusjes horen hoe vader Bienvenu een opgewonden gesprek voert met familieleden uit Congo. Het gaat andermaal over de financiële steun, waarmee vader Boyata worstelt — hij en zijn vrouw hebben de gewoonte om geld naar het thuisfront te sturen, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. “Geen extreme armoede, maar toch”, vertelt Dedryck in een interview. Zijn ouders leren elkaar kennen in Brussel nadat ze beiden Kinshasa hadden verlaten om in België hun geluk te zoeken. De één als voetballer — zijn vader speelde onder meer voor Union en Stade Leuven —, de ander als studente. “Nooit zou ik terug willen naar die grauwe buurt”, herinnert Dedryck zich jaren later. “Ik heb er velen zien opgepakt worden.”