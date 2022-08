PORTRET. Ooit een toptalent met Kompany als mentor, nu wil Dedrick Boyata (31) de eeuwige twijfel voor goed uitwissen

RC Genk Ally Samatta: “Andere clubs wisten dat ze kansloos waren toen Genk zich meldde”

Samagoal is back in town. Na zijn vertrek naar de Premier League in januari 2020 heeft Ally Samatta (29) altijd in contact gestaan met RC Genk en dat resulteerde nu in een uitleenbeurt. “Ik ben weer thuis”, zei hij met een brede glimlach. “Soms klikt het gewoon.”

19 augustus