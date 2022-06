PORTRET. Louis van Gaal, de coach you love to hate: "Hij is God niet, hij is de vader van God”

WK voetbal Oekraïne stap dichter bij WK na zege tegen Schotland: “Speelden voor de mensen in de loopgraven, voor zij die tot de laatste druppel bloed blijven vechten”

Het Oekraïense voetbalelftal vervulde met verve zijn patriottische rol: het team klopte in Glasgow Schotland met 1-3 en blijft in de running voor het WK. Als Oekraïne zondag ook Wales klopt, mag het door de oorlog getroffen land zijn ticket voor Qatar boeken. “Deze zege is niet voor mij of het team, maar voor ons land", aldus bondscoach Oleksandr Petrakov.

