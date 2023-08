PORTRET. Een legendarische guerrillero zwaait af: Gigi Buffon, Italiaanse topkeeper die doel én land met een ongelooflijke grinta verdedigde

Debuut in mineur voor Carl Hoefkens bij Standard: Rouches gaan op eerste speeldag onderuit bij STVV

Het venijn op Stayen zat hem zondagavond duidelijk in de staart. Het was snel duidelijk dat STVV met de meeste goesting op het veld stond, maar het was heel lang wachten tot het vuur echt in de pan sloeg. Het was uiteindelijk geen Luiks vuur, maar wel Koita die in het slot de winnende treffer fraai in de verste hoek krulde. Carl Hoefkens heeft duidelijk nog werk op de plank.