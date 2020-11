PORTRET. Diego Maradona, geniale voetballer die ten onder ging aan drank en drugs: “Hoeveel groter had ik kunnen zijn als ik geen cocaïne had gebruikt?”

Beerschot Sinds WOII eindigden slechts zes promovendi in top 4: pittige uitdaging voor Beerschot, maar “eens je in de flow zit...”

12:08 Hernan Losada gaf voor het eerst toe dat men bij Beerschot stiekem met play-off 1 in het hoofd begint te zitten. Dan moet de seizoensrevelatie wel haar stek in de top 4 vasthouden, maar: “Met vertrouwen is er plots veel mogelijk”, zeggen ervaringsdeskundigen Jan Ceulemans, Georges Leekens en Guido Brepoels.