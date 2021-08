Politierechter pleit voor werkstraf Nainggolan: “Een geschikte straf treft hem in zijn vrije tijd”

Antwerp Te snel rijden, alcohol en sigaretten. Radja Nainggolan is niet aan zijn proefstuk toe: “Ik had hoogstens een glas te veel op”

13:52 Ai ai, Radja. Nainggolan (33) is amper één week terug in het land als speler van Antwerp en hij is zijn rijbewijs al kwijt. De ex-Rode Duivel reed te snel en was onder invloed. Het is lang niet de eerste keer dat hij het bont maakt. “Ik wens iedereen een gelukkig Nieuwjaar, behalve zij… Get a life."