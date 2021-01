Plotwending: Losada’s DC United doet ultieme poging om deal Tissoudali te kapen voor neus van Gent

Belgisch voetbal Voorak­koord: Tissoudali staat heel dicht bij transfer van Beerschot naar AA Gent

30 januari Tarik Tissoudali (27) staat op het punt om Beerschot in te ruilen voor AA Gent. Volgens onze informatie is er een voorakkoord tussen de betrokken partijen. Opmerkelijk: Tissoudali startte vanavond nog in de basis van Beerschots uitwedstrijd op het veld van OH Leuven en kroonde er zich na een ware klasseflits tot matchwinnaar.