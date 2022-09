“Plots werd ik wakker, met Mendy bovenop mij”: slachtoffer getuigt hoe ze tijdens haar slaap werd verkracht door Franse voetballer

De vrouw, op het moment van de feiten 19 jaar, vocht tegen de tranen toen ze via een videoboodschap haar getuigenis aflegde voor het Chester Crown Court. Ze was niet de eerste. De voorbije weken kwamen andere slachtoffers aan het woord die één voor één zouden zijn verkracht in de afgelegen villa van de Franse voetballer.

Kijk binnen in de ‘gruwelvilla’ waar Mendy 13 vrouwen verkrachtte:

De vrouw, Mendy, enkele van zijn vrienden en nog een paar dames waren champagne gaan drinken in nachtclub ‘Chinawhite’ in Manchester, waarna ze met z’n allen afzakten naar de gigantische villa van Mendy in Cheshire. Het slachtoffer dook nog even het zwembad in en besloot nadien - rond 4u in de ochtend - te gaan slapen. Eén van de vrienden van Mendy wees haar een slaapkamer aan. “Hoe dronken ik was? Een zes op tien”, zo omschreef ze haar toestand tijdens haar getuigenis. Ze ruilde haar bikini in voor nachtkledij en viel alleen in slaap.

“Tot ik plots wakker werd met Mendy bovenop mij. Hij zat in mij. Ik zei hem dat ik dat helemaal niet wilde en dat ik in mijn menstruatieperiode zat. Het was verschrikkelijk. Na enkele seconden haalde hij ‘zijn ding’ uit mij. Zonder een woord te zeggen. Hij gaf me wel een handdoek om onder mij te leggen.” Op de vraag of er enige kans was dat Mendy dacht dat ze seks met hem wou, reageerde de dame: “Neen. Zo goed kende ik hem niet.” De vrouw stelde wel dat ze enkele maanden voor de feiten seks had gehad met de voetballer. “Ja, maar dat was niet meer dan een one night stand. Ik was toen nuchter en dat was met wederzijds toestemming.”

Mendy zou diezelfde nacht nog minstens één andere dame - ook aanwezig op het feestje - hebben verkracht, zo vertelt ze. “Ik kreeg wat later een berichtje op Snapchat van een vriendin, dat haar iets was overkomen. Ze ging niet in detail, en ook ik vertelde niet wat ik had meegemaakt. Ik wilde mij van de hele situatie afsluiten.” Uit DNA-onderzoek zou later blijken dat de vriendin zowel seks had gehad met Mendy als diens fixer Louis Saha Matturie.

Volledig scherm Benjamin Mendy. © AP

22 aanklachten van 13 vrouwen

Vijf slachtoffers beslisten in augustus vorig jaar klacht neer te leggen tegen de voetballer. De linksachter die al sinds 2017 bij Manchester City speelt werd geschorst door de club in afwachting van het proces. Daarna volgden er nog drie andere aanklachten. De laatste dateert van juni dit jaar. De gewezen Franse international staat terecht voor acht verkrachtingen, één poging tot verkrachting en één aanklacht voor seksueel geweld. Zijn compagnon Saha heeft twaalf aanklachten aan zijn been. Acht voor verkrachting en vier voor seksueel geweld. In totaal is er dus sprake van 22 aanklachten. Het gaat om 13 vrouwen. De slachtoffers zijn gemiddeld 20 jaar, eentje was zelfs amper 17 op het moment van de feiten. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen.

Het proces zal nog langer dan twee maanden duren. In die tussentijd zijn beide heren vrij op borgtocht. Als de voetballer schuldig wordt bevonden, riskeert hij levenslang.

Volledig scherm De villa van Benjamin Mendy. © VTM