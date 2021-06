Plots minder praatjes in Franse talkshow die stelde dat “Belgen vlug thuis zouden zijn om frieten te eten”, leedvermaak bij de Belgen

Zo vierden de Duivelfans in Sevilla: “Wij zijn de Belgen, we kunnen iedereen aan”

28 juni Gisteren speelden de Rode Duivels tegen Portugal. Net voor de rust scoorden we 1-0. Een zenuwslopende match waarin we staande bleven. En de Duivelfans waren vanaf het begin al zeker van de overwinning, iedereen was enthousiast.