Plastische chirurg grijpt in na lelijke blessure Soucek, West Ham kan toch rekenen op sterkhouder tegen Genk

VoetbalWest Ham kan vanavond toch rekenen op sterkhouder Tomas Soucek. De middenvelder viel zondag tegen Everton nog uit met enkele lelijke sneeën in het aangezicht, maar is tijdig opgelapt voor de Europese confrontatie met de Limburgers.

West Ham won afgelopen zondag met het kleinste verschil in het Goodison Park tegen Everton. Angelo Ogbonna was doelpuntenmaker van dienst. Een minder fraaie rol was weggelegd voor middenvelder Tomas Soucek. De Tsjech ging tien minuten voor tijd tegen de grond na een duel met Everton-aanvaller Rondon. Niets aan de hand, tot Rondon daarna (onbewust) zijn noppen in het gezicht van de Tsjech plantte. Soucek hield er enkele lelijke sneeën aan over in het aangezicht en kon niet meer verder.

Soucek werd onder handen genomen door een plastische chirurg. Even was er vrees dat de Tsjechische international niet inzetbaar zou zijn voor de Europa Leaguewedstrijd tegen Racing Genk, maar gisteren stond hij al opnieuw op het trainingsveld. “Tomas is oké”, zei trainer David Moyes. “Hij heeft nog wat pijn, maar na hechtingen in zijn lip, kaak en neus is hij in orde. Ik denk niet dat deze blessure een reden is om hem niet te laten spelen. Tomas wilt spelen.” Vorig seizoen was Soucek nog goed voor 10 doelpunten, dit jaar staat zijn teller op 1.

West Ham staat aan de leiding in Groep H met het maximum van de punten, Genk staat derde met 3 op 6. Een overwinning tegen de favoriet zou voor John van den Brom en de zijnen een serieuze opsteker zijn. “We zijn allemaal heel tevreden binnen de club met hoe het gaat”, aldus Moyes. “Zowel in de competitie als Europees gaat het goed, en daar geniet ik van. Het zou geweldig zijn als we de groep winnend kunnen afsluiten, maar overwinteren is de eerste bezorgdheid.”

Gisteren stond Soucek al terug op het trainingsveld.