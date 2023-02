Pijnlijke avond op Jan Breydel: Club Brugge schiet zichzelf in de voet met defensieve blunders tegen Benfica, kwartfinale lijkt nu al onmogelijk

Money time in Jan Breydel - eindelijk mocht Club Brugge aan de slag in de tweede ronde van de Champions League. Scott Parker verraste andermaal, deze keer met Odoi op het middenveld en Lang opnieuw als valse negen. Yaremchuk begon op de bank tegen zijn ex-club Benfica, dat vanzelfsprekend de klus in de heenwedstrijd al hoopte te klaren.

Net als tegen Union - en deze keer tegen de verwachtingen in - begon Club bemoedigend. Met goeie druk naar voor en meteen een dikke kans voor Buchanan. De Canadees knalde vanuit een scherpe hoek hard op Vlachodimos. Na tien minuten ging een sterke Lang zijn kans vanop afstand, maar zijn poging ging over. Blauw-zwart meteen in volle Champions League-modus.

Club lag boven, tot de twintigste minuut. Benfica nam het over en creëerde in tien minuten tijd een handvol goeie kansen. Wonder boven wonder bleef het 0-0, terwijl blauw-zwart naar adem hapte. Met de rust in zicht ontplofte Olympia evenwel. Een kopbal van Odoi belandde in het geharrewar in doel, maar helaas voor Club ging de vlag omhoog. Odoi bevond zich in buitenspelpositie, de openingsgoal werd afgekeurd. Al bij al mochten de Bruggelingen tevreden zijn met de tussenstand halverwege. Ook al was hun eerste helft zo slecht niet.

Nadat Club al snel in de tweede helft aan een achterstand ontsnapte, was het in minuut 50 toch prijs. Mechele en Hendry keken naar elkaar, die laatste kwam uiteindelijk te laat en haalde Gonçalo Ramos onderuit in de zestien meter. Mignolet zat met de hand bij de strafschop van João Mario, maar de bal ging via de dwarsligger toch binnen. Met enige vertraging dan toch de 0-1 op het bord.

Beide teams hielden elkaar even in evenwicht zonder gevaarlijk te zijn. Onder impuls van een sterke Noa Lang zocht Club naar een doelpunt, maar zelfs een kans creëren zat er niet in. Benfica hield alles netjes dicht achterin, zélf loerend op één rake counter. Naarmate de tijd vorderde, namen de Portugezen opnieuw de match helemaal in handen. Zonder zelf nog veel kansen te versieren weliswaar. Club zette in de slotfase nog eens alles op alles, maar kwam niet meer in de buurt van de gelijkmaker. Ook de ingevallen en wederoptredende Jutglà kon daar weinig aan veranderen. In de absolute slotfase deed de doorgebroken David Neres het licht uit. Hij maakte er oog in oog met Mignolet 0-2 van, wat maakt dat het over en out lijkt voor Club.

