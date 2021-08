Philippe Clement over aanwinst Otasowie: “Nog werk om hem te laten wennen aan de intensiteit”

Club BruggeOp de persbabbel van Philippe Clement richting de competitiematch tegen Beerschot ging het over alles, behalve over... Beerschot. De T1 van Club Brugge kreeg vooral vragen over de transferactiviteiten van Club. “Of Noa Lang nog vertrekt? Dan zal het voor héél veel geld moeten zijn.”

Er was wel wat nieuws te rapen vandaag in Brugge. Naast nieuwe mouwsponsor Blox kondigde blauw-zwart ook Owen Otasowie aan. “Een atletische middenvelder”, stelde coach Philippe Clement de nieuwe aanwinst voor. “Hij kan zowel meer verdedigend als iets hoger op het middenveld staan, soms speelde hij bij Wolves zelfs centraal achterin. Er is nog werk aan de winkel om hem te laten wennen aan de intensiteit. Dat is logisch, het is een jonge speler met progressiemarge.”

Van Noa Lang verwacht Clement dat ie gewoon in Brugge blijft. “Hij zit goed in z'n vel. Ik heb nog geen geruchten horen waaien, al weet je natuurlijk nooit. En als hij al vertrekt, zal het voor héél veel geld moeten zijn. We zijn ambitieus, de club doet veel investeringen om de lat hoger te kunnen leggen. Dan ga je niet zomaar een van je betere spelers verkopen.”

Gevloekt

Tot slot vroegen we Clement nog of ie gisterenavond gevloekt had - het Belgisch voetbal deed namelijk geen goeie zaak op het Europese toneel. “Ja”, klonk het volmondig. “Op zo'n avonden ben ik supporter van alle Belgische ploegen. Het had anders kunnen lopen en we hadden een pak meer punten kunnen halen. Met oog op de terugmatchen denk ik dat de drie teams allemaal genoeg kwaliteiten hebben om door te gaan, maar er zullen goeie prestaties nodig zijn. Dat is belangrijk voor het Belgisch voetbal.”

