Philippe Clement: “Mooiste overwinning als coach van Club Brugge”

Champions LeagueClub Brugge opende zijn Champions League-campagne in groep F met een ultieme 1-2-zege op het veld van Zenit. Een gouden driepunter, zo besefte coach Philippe Clement. “Dit is een prestatie van de hele groep. Als het groepsgevoel zo blijft, kan het weer een fantastisch seizoen worden.”

Waar rangschikt Philippe Clement deze zege in zijn reeks van mooiste overwinningen als Club-coach? “Ik denk op plek één”, klonk het. “Omdat het heel moeilijk is om in de Champions League te winnen, zeker op verplaatsing. En omdat we deze week wat hebben meegemaakt: coronagevallen, jongens die we op andere posities moeten zetten...”

“Toen het 1-1 werd, zijn we blijven voetballen om de 1-2 te maken”, vervolgde Clement. “Er werd niet gekozen om in te zakken en het gelijkspel te verdedigen. We zijn blijven gaan. Ik ben heel blij dat de jongens daarvoor beloond zijn. Of ik verbaasd ben door de prestaties van Horvath en De Ketelaere? Neen, ik ken hun kwaliteiten. Deze groep heeft héél veel kwaliteit. Ze moeten door hun leeftijd wel nog veel leren, maar deze avonden zijn daar superbelangrijk voor.”

Wat zijn de ambities in deze groepsfase Champions League? “We moeten realistisch zijn. Als je naar de budgetten kijkt, zijn wij de vierde ploeg in deze poule. Maar met ons enthousiasme kunnen we extra punten halen. Daarom ben ik blij dat we zo kunnen starten in deze campagne, dit zijn bonuspunten. We gaan ook wel eens op onze bek gaan, maar daar leren we uit.”

Woensdag worden de Club-spelers opnieuw getest op corona. “Onze volgende wedstrijd”, stelt Clement. “Dat was het eerste dat na de match door mijn hoofd ging. Spijtig, na zo'n dag als vandaag. Donderdag wordt bang afwachten voor ons. Komen er nog coronagevallen bij? In het euforiemoment van hierjuist was het alleszins onmogelijk om afstand te bewaren.”

© REUTERS

