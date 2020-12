Philippe Clement haalt zijn gram met klinkende zege: "We moéten dromen"

Het is niet dat met Zenit Sint-Petersburg een Europese topploeg werd uitgeschakeld. Of dat Clement al met één voet op straat stond in Westkapelle. Verre van zelfs, in beide gevallen... En toch doet de klinkende zege de coach van blauw-zwart ongetwijfeld deugd, na de moeilijkste periode voor blauw-zwart onder zijn bewind. Na de zeperd tegen KV Mechelen, de belabberde partijtjes tegen Kortrijk en Moeskroen en de kansloze matchen tegen Dortmund. De pionnetjes stonden goed, het resultaat was navenant. Hulde voor de coach.

Welgekomen, heet zo'n zege dan. "Achteraf ziet het er altijd makkelijker uit", grijnsde Clement. "Je moet je momenten pakken. Ik kan over niets ontevreden zijn. Als je 3-0 wint in de Champions League... Het was een fantastische avond. In 2005 en 2006 haalden we ook zoveel punten. Toen speelde ik nog, dus dat is al lang geleden (lacht). 3-0 in de Champions League, dat is in België nog niet vaak gebeurd (nog nooit, red.)."

Madrid, Parijs, Rome

Club staat halverwege de competitie bovenin het klassement en pakte Europees al best wat punten. Het spel was evenwel niet goed, de mot zat er zichtbaar een beetje in bij Club - de ergernis groeide in alle geledingen, van de huiskamers tot in de bestuurskamer. Eén overtuigende zege heeft de meeste zorgen en frustraties (tijdelijk) weggeveegd. "Je kent mij - ik doe deze job niet voor mij persoonlijk. De meeste voldoening haal ik uit de tevredenheid bij de staf, de spelers, het bestuur en de fans. Het draait niet om mij."

Clement meent niet met zichzelf bezig te zijn. Zou geschiedenis schrijven in het Stadio Olimpico - van een prachtige 'venue' gesproken - zijn ego dan beroeren? "In je stoutste dromen ga je daar winnen (grijnst). We zullen er volledig voor gaan, net zoals we er de hele campagne voor gestreden hebben - net zoals vorig jaar. We moeten gewoon dromen. Niet te veel nadenken of rekenen - percentages zijn niet belangrijk. We gingen al dromend naar Madrid en waren heel dicht bij een zege. We gingen al dromend naar Parijs. Was die penalty daar binnen gegaan, maakten we kans op een overwinning. Zo moeten we nu ook naar Rome, waar we ook moeten dromen. Alles zal helemaal top moeten zijn bij de jongens, maar kwalificatie voor de tweede ronde zou fantastisch zijn."

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News