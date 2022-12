Pfaff: “Pelé gaf me meteen een compliment over mijn lange jas” - Van Himst: “Hij was nog beter dan Messi”

Pelé schitterde twee decennia tussen 1958 en 1977 in een tijd dat tv-verslaggeving beperkt was. Maar ex-Anderlechtspeler Paul van Himst kon met eigen ogen vertellen hoe goed Pelé wel was, ze stonden op 26 februari 1975 samen als tegenstanders op het veld in het Astridpark bij een benefietwedstrijd ter ere van Van Himst. Pelé speelde in een wereldselectie met ook andere vedetten als Eusebio, Johan Cruijff en WIllem Van Hanegem. Anderlecht klopte die avond Pelé en co. met 8-3.

In 2020 zei Van Himst bij de tachtigste verjaardag van Pelé dat hij hem als voetballer completer vond dan Messi nu: “Bon, Messi en co spelen nu wel in een ander tijdperk, maar Pelé was volgens mij wel de beste omdat hij álles kon: hij dacht collectief, was snel, had souplesse, kon dribbelen, bezat een goed ‘shot’, maar had in vergelijking met Messi zeker een beter kopspel, met een heel sterke détente. En Pelé bezat ook méér loopvermogen. Messi is daarin in het moderne voetbal, waarin ze van iedereen inspanning vragen, toch wat minder of een buitenbeentje. Pelé had gewoon alles om de beste te zijn.”

Met de Rode Duivels speelde en scoorde Van Himst in de historische 5-1-zege tegen Brazilië in 1963, al ontbrak Pelé toen door een blessure. Pelé zou met Brazilië twee jaar later revanche nemen tegen België met een klinkende 5-0-zege. “Maar toen ontbrak ik door een blessure, opgelopen in de finale van de beker van België”, aldus Van Himst.

Volledig scherm Pelé op het WK in 1966 dat door gastland Engeland zou gewonnen worden. Brazilië verloor van Portugal. © Photo News

Hij zou Pelé na zijn carrière nog ontmoeten bij de filmopnames van ‘Escape to Victory’. In die Amerikaanse sport- en oorlogsfilm uit 1981 hebben Sylvester Stallone en Pelé een hoofdrol, maar ook onder meer Van Himst en Bobby Moore figureren in een voetbalwedstrijd tussen geallieerde oorlogsgevangenen en een Duits team. Van Himst: “Pelé moest met een retro scoren. Ik weet nog dat dan niet makkelijk was om goed te filmen, ze moesten de scene van kortbij hebben.”

Pfaff: “Ik voelde meteen dat Pelé hele warme mens was”

Ook Jean-Marie Pfaff (69) heeft Pelé vaak ontmoet, maar vergeet nooit de eerste keer dat hij oog in oog stond met de voetbalgod. “Dat was in een hotel in Aartselaar, in 1976 “, graaft de ex-doelman van SK Beveren, Bayern München en de Rode Duivels in zijn herinneringen. “Hij was toen net aan de slag gegaan bij New York Cosmos en kwam op de Bosuil een vriendschappelijke match spelen tegen Antwerp. Dat was de laatste wedstrijd die hij ooit in België speelde. Daags voordien ben ik naar het hotel gegaan, samen met een Braziliaanse voetballer die bij Zottegem speelde. Die had geregeld dat hij Pelé kon spreken en nam me mee, dat was kort voor ik in de nationale ploeg debuteerde.”

“Pelé gaf me meteen een compliment over mijn lange jas, die hij zo mooi vond. In een kort gesprek, met mijn Zottegemse maat als tolk, zei hij toen al dat één van zijn zonen ook keeper wilde worden. Ik kreeg vier vrijkaarten voor de match en Pelé liep zelfs met ons mee tot aan de wagen. Toen al voelde ik dat Pelé een hele warme mens was.”

Volledig scherm Jean-Marie Pfaff met Pelé. © rv

Na zijn eigen carrière kwam Pfaff nog vaak in contact met Pelé. “Op het EK in Portugal was ik samen met Eusebio, Jürgen Klinsmann en Pelé ambassadeur voor één van de sponsors. In New York was ik een keertje met Franz Beckenbauer en Johan Neeskens samen bij hem. En we waren ook allebei, net als Diego Maradona, op de afscheidswedstrijd van Michel Platini in Nancy. Toen sprak ik al Engels met Pelé en konden we over alles en nog wat praten. Ook over onze jeugd, waarin we beiden dankzij het voetbal opgeklommen waren uit relatieve armoede. Dat schiep een band.”

Quote Dat boek, én die lange jas van zoveel jaar eerder, zijn relikwieën voor mij van een man die ik ongeloof­lijk bewonderde. Jean-Marie Pfaff

“Pelé keek je ook altijd recht in de ogen als hij met je sprak, hij sloot als het ware vriendschap met je door die speciale blik van hem. Voor de FIFA maakte Pelé een boek waarin hij de 100 beste voetballers aller tijden opsomde. Ik kwam daarin als beste doelman aan bod, een ongelooflijke eer. Dat boek, én die lange jas van zoveel jaar eerder, zijn relikwieën voor mij van een man die ik ongelooflijk bewonderde. Een wereldtopper als voetballer, maar ook en vooral een wereldmens. Voor mij blijft Pelé de grootste aller tijden. Hij zorgde er voor dat voetbal in de hele wereld populair werd. Zijn overlijden raakt me enorm. Toen ik het hoorde, werden mijn ogen vochtig.”

