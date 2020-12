Peter Maes officieel voorgesteld: “Gemotiveerd om STVV nodige resultaten te bezorgen”

VoetbalNa Lommel nu STVV. Peter Maes (56) heeft een club, en opnieuw is het een uit eigen regio. De Limburger heeft op Stayen een contract voor 2,5 seizoenen getekend. Maes’ opdracht is even simpel als lastig: STVV onderin wegkrijgen. Voor hemzelf is dit dan weer een unieke kans om zich weer op de kaart te zetten. Maes werd intussen ook officieel voorgesteld: “Ik weet perfect wat de mensen hier willen.”

Maes zat zondagmiddag een eerste keer lange tijd aan tafel met het bestuur van STVV. Er werd toen al vrij snel een principieel akkoord bereikt. Beide partijen kwamen vervolgens overeen om gisteren de laatste details te bespreken. Om 14 uur reed Maes Stayen binnen, pas vijf uur later verliet hij het pand weer. Wie zijn assistenten worden, moet later vandaag duidelijk worden. Bij Sint-Truiden volgt hij de ontslagen Kevin Muscat op. Bernd Hollerbach was ook in beeld, maar blijkbaar viel de eis van de STVV-fans om een trainer uit eigen streek te halen niet in dovemansoren bij de Japanse DMM-bazen. Dat werd dus Maes, ook al was naar verluidt ook KVM-trainer Wouter Vrancken even een piste.

Voor Maes is STVV zijn zesde club als trainer, na eerder Geel, KV Mechelen, Lokeren, RC Genk en Lommel. Nadat hij twee jaar geleden in opspraak kwam in het voetbalschandaal, op verdenking van belastingontduiking zat hij enkele maanden ontredderd thuis. “Kijk naar m’n cv. Tweevoudig bekerwinnaar, driemaal play-off 1 en Europa League gespeeld met Lokeren, gepromoveerd en bekerfinale met KV Mechelen,... Waarom kom ik dan zo moeilijk aan de bak? Je kan negatieve publiciteit blijkbaar niet zomaar wegcijferen. Maar dan nog...”, vertelde hij ons toen, diep in de put. Kort na dat interview sprong hij echter onverwacht een gat in de lucht: tweedeklasser Lommel SK wierp hem een reddingsboei toe. Toen de club vorig seizoen overgenomen werd door de City Group, werd Maes bedankt voor bewezen diensten. Die waren nochtans niet min: Maes loodste Lommel - op dat moment op een degradatieplek in 1B - naar veilige wateren.

Nu haalt dus andermaal een Limburgse club hem uit de vergeetput . Zijn opdracht is exact dezelfde als een dik jaar geleden: de club naar veilige wateren loodsen.

Maes: “Content om terug te keren in het voetbal”

Zonet is Peter Maes, geflankeerd door voorzitter David Meekers en CEO Takayuki Tateishi op Stayen voorgesteld als nieuwe coach van STVV. Hij had even voordien een handtekening gezet onder een contract van 2,5 jaar op Stayen. Op de namen van de T2 en T3 is het nog even wachten. Na de persconferentie haastte Maes zich naar het trainingsveld om de spelers te zien. In de namiddag leidt hij zijn eerste training.

Maes klonk alvast strijdvaardig. “Ik ben super blij terug te zijn, terug in het voetbal”, opende hij. “Blij ook dat STVV me deze kans biedt. Ik ben supergemotiveerd, bereid om hard te werken. Ik hoop ook dat jullie me laten werken en geen oude koeien uit de gracht blijven halen. Jullie weten wat ik bedoel (operatie Propere Handen, red.). Ik, van mijn kant, zal me blijven concentreren op het sportieve.”

Maes’ eerste opdracht wordt het evalueren van het team. “Ik heb STVV aan het werk gezien en gemerkt dat er kwaliteit is. Tot eind december zal mijn taak erin bestaan om de hele kern te evalueren en daarna conclusies te trekken richting de belangrijke maand januari waarin veel beslist zal worden. In dat verband zijn er trouwens ook afspraken gemaakt in verband met versterkingen.”

Volledig scherm © BELGA

Maes moet zorgen voor een schokeffect. In dat verband predikt hij passie. “Ik wil weer passie, op en naast het veld, en enthousiasme creëren. Iedereen moet mee in het verhaal: spelers en supporters. Tot nu zat het inzake resultaat tegen, vaak was het nipt. Je kan dan zeggen dat de bal niet in je voordeel rolt. Maar geluk dwing je af. Kijk maar naar Racing Genk. Daar rolde de bal eerst ook niet. Maar nu zijn er wel die resultaten.”

Op de vraag of hij snel aan het kunstgras zou wennen, antwoordde hij meteen met een kwinkslag. “Waarom niet? Mijn schoenen zullen misschien wat minder snel vuil worden. Belangrijkste is dat de spelers zich kunnen aanpassen. Maar dat zit wel goed.” Wie zijn T2 en T3 worden, wilden we nog weten. “De namen zijn nog niet voor vandaag. Naar de eerstvolgende wedstrijd zal ik beroep doen op de mensen die dat ook richting Club Brugge deden. Die kennen de groep perfect en zijn capabel genoeg om me bij te staan.”

