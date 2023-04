Peter Bossaert dagvaardt voetbalbond na ontslag als CEO: “Onaanvaardbaar dat KBVB mijn goede naam en reputatie te grabbel gooit”

Voetbal Jupiler Pro League Bernd Storck en KV Kortrijk zijn mits winst tegen Eupen zo goed als zeker gered: “Dit is onze finale”

KV Kortrijk kan een pover seizoen toch nog wat kleur geven. Als de Kerels zaterdagnamiddag Eupen over de knie leggen, zijn ze 99,9 procent zeker van een verlengd verblijf in 1A. Het zou voor de Zuid-West-Vlamingen het zestiende opeenvolgende seizoen in de Jupiler Pro League zijn.