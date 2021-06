Persfotograaf die voetbalfans hoop gaf met geruststellende foto van Eriksen: “Ik huilde en ik bad”

De Duitse fotograaf brengt met zijn foto’s al jaren verslag uit van de grootste sportevenementen ter wereld. In 2013 verhuisde hij met zijn gezin naar Brazilië, waar hij onder meer het Wereldkampioenschap voetbal in 2014 in beeld bracht. In 2017 keerde hij terug naar Duitsland, waar hij zich aansloot bij het Europese persfotoagentschap. Voor hen bracht hij onder meer verslag uit van het WK in Rusland in 2018.



Ook de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland afgelopen zaterdag volgde hij door de lens van zijn camera. Samen met de rest van Europa hield de fotograaf de adem in nadat de Deense middenvelder Christian Eriksen plots in elkaar zakte op het veld en gedurende tien lange minuten gereanimeerd moest worden. Toen de speler dertien minuten later op een draagberrie het veld werd afgedragen, kon Vogel vastleggen dat de Deen bij bewustzijn was. In een mum van tijd bracht het beeld geruststelling bij voetbalfans over de hele wereld.