Pep Guardiola spreekt zich voor het eerst uit over komst Erling Haaland: “Ongelofelijke transfer”

Jupiler Pro League Onze chef voetbal: “Goliath bleek finaal toch té sterk, niet zonder de nodige meeval evenwel”

Zondag op de Bosuil. Of een week later thuis tegen Anderlecht. Dan viert Club Brugge zijn achttiende titel uit zijn geschiedenis. Ja, toch? Onze chef voetbal Niels Poissonnier zag een jaar lang een dapper, aantrekkelijk, leuk en verfrissend Union. Maar één Brugse man is in deze Champions’ play-off onklopbaar: Simon Mignolet. “Laat ons dan ook maar ophouden met stellen dat dit zijn minste seizoen is sinds hij terug is uit Engeland.”

11 mei