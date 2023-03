Pep Guardiola overschouwt de trainerscarrière van Vincent Kompany: “Anderlecht was een risico”

De aanbeveling van Pep Guardiola kan hij bij op zijn curriculum schrijven. Die is er zeker van dat Vincent Kompany ooit coach van Manchester City wordt. De Catalaanse topcoach voorspelt en overschouwt de carrière van zijn poulain tot nu toe: “Naar Anderlecht gaan was een risico.”

KIJK. Guardiola: “Kompany wordt ooit de trainer van Man City”

Een van de meest succesvolle trainers ooit heeft gesproken. Leermeester spreekt over zijn vlijtige student. Omdat Man City binnen veertien dagen Burnley ontvangt in de FA Cup, was Vincent Kompany vrijdagmiddag plots een thema op de persconferentie van Pep Guardiola.

“Ik weet het zeker, hij wordt ooit trainer van Man City’, zei Guardiola. “Het staat in de sterren geschreven. Het gaat gebeuren - ik weet niet wanneer - maar het zal gebeuren.”

In een apart deel voor de geschreven media ging Guardiola dieper in op die voorspelling. Guardiola: “Weet je, waar ik van hou: hij heeft zich eerst bewezen in de Belgische competitie. Anderlecht is historisch gezien een van de grote clubs in België, met veel jonge spelers. Hij nam een risico om daar aan te slag te gaan. Hij stapte uit zijn comfortzone.”

“Daarna nam hij bij Burnley over, nadat ze naar The Championship waren gezakt. Hij ging niet meteen naar een top, topclub. Hij bleef ook niet wachten tot er een Premier Leagueclub aanklopte. Hij trok naar Burnley. En er stond druk op hem. Nu, hij doet het daar uitstekend. Niet alleen qua resultaten. Ook met de manier waarop ze voetballen. Hij bewijst zichzelf. Look at what happens. Ik weet niet precies hoe groot de kloof is met de derde (19 punten, red), maar de regelmaat is ongelooflijk.”

Een referentie die de wereld rondgaat. Als speler was Kompany al een pionier in de Premier League - eerste echte FA Cupwinnaar, eerste kampioen. Straks wordt hij ook de eerste Belgische coach in ‘s werelds meest prestigieuze competitie.

Kwartfinales FA Cup

- Manchester City-Burnley

- Manchester United-Fulham

- Brighton-Grimsby Town

- Sheffield United-Blackburn Rovers

