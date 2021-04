Pep Guardiola haalt uit naar Super League (“Dit is niet eerlijk”) en UEFA: “Ook zij denken louter aan zichzelf”

Premier LeagueNa Jürgen Klopp gisteren toont ook Pep Guardiola zich -voorlopig- een bijzonder koele minnaar van de Super League. “Als er geen verband is tussen inzet en beloning, dan kan je toch niet over sport spreken?” Op nieuws over de blessure van De Bruyne, wiens enkel gisteren onder de scanner ging, blijft het wachten.

De trainer van Manchester City, dat het morgen in de Premier League opneemt tegen Aston Villa, hield zich enerzijds op de oppervlakte rond de Super League omdat het hem aan de nodige details rond het format ontbreekt, anderzijds trok Pep ook hard van leer. “Ik kan je mijn opinie geven, maar die is louter gebaseerd op onvolledige informatie. Niemand die voorlopig juist weet wat en hoe. Ook mij is gisteren alleen verteld dat er later op de dag een statement zou volgen. Ik hoop dat de CEO van de Super League snel duidelijkheid schept. Want nu is het voor ons, coaches, vooral een oncomfortabele situatie.”

Quote Dat moeten ze me toch eens uitleggen, waarom sommige clubs er bij zijn en anderen niet, zoals bijvoor­beeld Ajax dat de Champions League al vier of vijf keer gewonnen heeft? Pep Guardiola

“Maar als je me vraagt waarom sommige teams zeker zijn van een plaats in de Super League, zonder ervoor hoeven te spelen, en anderen niet... Dat is toch geen sport, als er geen verband is tussen inzet en beloning? Als het al bij al weinig uitmaakt of je wint of verliest. Dat is niet eerlijk. Ik heb al zo vaak gezegd dat ik graag een succesvolle Premier League zie en daar ook graag deel van uitmaak. Niet slechts één team dat altijd kampioen speelt. Ik weet het niet, of er vier of vijf andere clubs de kans hebben om er alsnog via sportieve weg deel van uit te maken. Want dat moeten ze me toch eens uitleggen, waarom sommige clubs er bij zijn en anderen niet, zoals bijvoorbeeld Ajax dat de Champions League al vier of vijf keer gewonnen heeft?”

“Dit is echt nog een embryo en het is nog maar de vraag of of het levensvatbaar is. Laat ons eerst afwachten hoe dit verder evolueert en dan pas een gezamenlijk standpunt innemen. De realiteit is dat we volgende week Champions League spelen en ons trachten te plaatsen voor de finale. Op sportieve basis.”

Waarna Guardiola ook uithaalt naar UEFA. “Hoe hard hebben al niet gevochten om in dit moeilijkste seizoen uit de geschiedenis van het voetbal de regel met vijf wissels erdoor te krijgen? Maar UEFA dacht louter aan zichzelf. Zoals iedereen in het voetbal louter aan zichzelf denkt en het nu vooral moeilijk heeft. Laat ons niet cynisch zijn. Kijk naar Bayern, dat het tegen PSG zonder Lewandowski moest stellen in de Champions League omdat ‘Lewa’ zich kwetste in een interland met Polen. Heb je de UEFA toen gehoord?”

