Pep Guardiola getuigt op verkrachtingszaak rond Benjamin Mendy: “Was niet op de hoogte van wat hij in zijn privéleven deed”

VoetbalHet proces rond Benjamin Mendy (28) gaat verder in Engeland. De Fransman heeft vorige week tijdens zijn getuigenis voor een Engelse rechtbank ontkend zich ooit schuldig te hebben gemaakt aan verkrachtingen , hoewel hij van meerdere gevallen wordt verdacht. “Ik heb seks gehad met veel vrouwen”, zei de verdediger van Manchester City. Vandaag getuigde zijn coach Pep Guardiola: “Ik was niet op de hoogte van wat hij deed in zijn privéleven.”

BEKIJK. Mendy’s gruwelvilla waar 13 vrouwen werden verkracht

Mendy werd aangeklaagd voor verkrachting en seksuele agressie tegen zes vrouwen. De Franse international, wereldkampioen met Frankrijk in 2018, pleit onschuldig.

De vrouwen beschuldigen hem ervan hen in een kamer in zijn huis te hebben opgesloten en hen vervolgens heeft gedwongen tot seks. “De vrouwen kwamen altijd naar mij toe”, zei Mendy over zijn vermeende slachtoffers. “Niet omdat ik er zo mooi uitzie, maar omdat ik voetballer ben. Dat brengt kennelijk een bepaalde status met zich mee.”

Mendy getuigde vooral ook hoe hij tijdens een periode met een langdurige blessure vaak ging feesten om zijn zorgen te vergeten. “Ik was altijd direct over wat ik wilde. Op dat moment dacht ik er niet aan of de vrouwen van streek zouden kunnen zijn. Als zij seks wilden en ik wilde seks, dan was dat prima. In een nacht met verschillende vrouwen naar bed gaan, voor mij was dat normaal.”

Volledig scherm © AP

Mendy gaf toe dat hij zich niet al te veel om de gemoedstoestand van de vrouwen bekommerde. “Ik heb er nooit bij stilgestaan hoe zij zich voelden en of ze misschien van streek zouden kunnen zijn. Gedurende mijn periode in de gevangenis ben ik dit pas echt gaan inzien.”

Mendy werd door zijn club Manchester City geschorst, nadat hij in augustus vorig jaar door de politie was aangehouden. Coach Pep Guardiola kwam vandaag via videolink getuigen op het proces. De Spanjaard noemde Mendy “een goeie en graag geziene gast”, maar was naar eigen zeggen niet op de hoogte van wat Mendy allemaal in zijn privéleven uitspookte.

“Ik ben zijn vader niet”, zei Guardiola zonder omwegen. “Ik kan moeilijk de volledige handel en wandel van al mijn 22 spelers volgen. Mendy was een goeie voetballer, die naar mijn mening gelukkiger was in de kleedkamer dan op het veld. Ik wist dat hij in de periode van zijn langdurige blessure uitging en sprak hem daar ook op aan. Mendy gaf toen te kennen dat hij als speler in de fout was.”

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Manchester City footballer Benjamin Mendy arrives at Chester Crown Court, in Chester, England, Monday Oct. 17, 2022. (David Rawcliffe/PA via AP) © AP