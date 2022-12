Pelé reageert op Instagram: “Ik ben sterk. Blijf rustig, ik volg mijn behandeling zoals gewoonlijk”

VoetbalBrazilië houdt de adem in. Pelé (82), die strijdt tegen kanker, is enkele dagen na een nieuwe opname in het ziekenhuis overgebracht naar de afdeling palliatieve zorgen. Dat melden Braziliaanse media. Zelf reageerde Pelé op Instagram: “Ik voel me sterk en heb veel hoop.”

De alarmbellen gingen dinsdag af in Brazilië. Verschillende media meldden dat Edson Arantes do Nascimento - beter bekend als Pelé - onverwachts is opgenomen in het Albert Einstein-ziekenhuis van São Paulo. Zijn vrouw Márcia Aoki en zijn vaste verzorger wouden geen enkel risico nemen toen de ‘Koning van het Voetbal’ een “algemene zwelling over zijn hele lichaam” vertoonde, zo schrijft nieuwszender ESPN Brasil. Er was sprake van hartproblemen en Pelé zou mentaal in de war zijn. De chemotherapie zou niet langer optimaal aanslaan.

En dat tijdens een Wereldbeker voetbal, het toneel waarop hij het meest schitterde. Pelé, die in clubverband voor Santos en de New York Cosmos speelde, leidde de Seleção naar drie WK’s, in 1958, 1962 en 1970. Zou zijn toestand de Goddelijke Kanaries bezig houden? Ze konden hem gisteren alvast geen hart onder de riem steken - Brazilië verloor met 1-0 van Kameroen. Een zesde wereldtitel ligt wel nog steeds binnen de mogelijkheden, want Brazilië ging als groepswinnaar door naar de volgende ronde.

Nu, de paniek in Braziliaanse media probeerde dochter Kely wel meteen te temperen. “Er wordt veel geschreven over de gezondheid van mijn vader. Hij ligt inderdaad in het ziekenhuis”, zei ze op Instagram. “Maar er is geen noodgeval. Er wordt geen slecht nieuws voorspeld. Ik zal bij papa zijn met Nieuwjaar en zal foto’s posten. Bedankt voor de steun.” Ook het ziekenhuis communiceerde dat zijn toestand stabiel is. “We herbekijken momenteel zijn chemotherapie. Een opname op intensieve is niet nodig.” Vandaag kwam echter het nieuws vanuit Brazilië dat Pelé is overgebracht naar palliatieve zorgen, de afdeling voor patiënten waarvoor geen genezing meer mogelijk is. Zijn lichaam zou niet meer reageren op de kankerbehandeling.

Hoe dan ook blijft de gezondheid van een van de - zo niet dé - beste voetballers aller tijden een grote zorg. Pelé zit al jaren in het sukkelstraatje. Leest u even mee waar hij het voorbije decennium allemaal mee af te rekenen kreeg: een heupoperatie, acute maagproblemen, infecties aan de urinewegen en nierstenen, een prostaatoperatie, een ziekenhuisopname na oververmoeidheid en darmkanker. Een hele waslijst - waaraan heeft hij dat in godsnaam verdiend? De ooit zo sierlijke Braziliaanse wereldvoetballer is zijn sierlijkheid verloren. Hij is verzwakt. Na een hoop kwaaltjes en medische problemen strijdt hij sinds september 2021 tegen darmkanker, de zwaarste tegenstander uit zijn leven. Een tumor werd toen operatief verwijderd, maar genezen is hij niet. Sindsdien onderging hij meerdere chemokuren en belandde hij alsmaar regelmatiger in het ziekenhuis.

En tóch blijft Pelé - richting de buitenwereld althans - altijd glimlachen. Eeuwige positivo. Zie de hoopgevende boodschappen die hij deelt op Instagram. Ruim een maand geleden, op 23 oktober, vierde hij zijn 82ste verjaardag met familie en vrienden. Zichtbaar gelukkig, maar ook duidelijk op korte tijd erg verouderd, poseerde hij voor een groepsfoto. “Het is geweldig om, na de coronapandemie, van jullie allemaal een knuffel te kunnen krijgen.” Hij stuurde ook een video de wereld in. “82 jaar oud mogen worden, is een gift van God. Ik hoop dat we nog een lange tijd samen op deze wereld kunnen zijn.” Toen er vorige zomer fake news over zijn gezondheid circuleerde, counterde hij: “Geen zorgen: ik ben deze wedstrijd aan het winnen.” In een bijschrift van een foto met zijn vrouw voegt hij toe: “Het is een zware strijd. Liefde is het beste medicijn.”

Vanavond reageerde Pelé op Instagram. “Mijn vrienden, ik wil dat iedereen rustig en positief blijft. Ik ben sterk, heb veel hoop en ik volg mijn behandeling zoals gewoonlijk. Ik wil het hele medische en verpleegkundige team bedanken voor alle zorg die ik heb gekregen. Ik heb veel vertrouwen in God en elke boodschap van liefde die ik van jullie over de hele wereld ontvang, geeft me energie. En kijk ook naar Brazilië op het WK! Heel erg bedankt voor alles.

Kylian Mbappé, riep op Twitter op om “te bidden voor de koning”. Daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten.

OVERZICHT - Pelé zit al even in het sukkelstraatje 10 april 2019 Pelé wordt in Parijs in het ziekenhuis opgenomen na een blaasontsteking. Na een week voelt de voetballegende, die slechts één nier heeft, zich goed genoeg om terug te reizen naar Brazilië. Na verdere onderzoeken komt aan het licht dat hij kampt met nierstenen. Hij wordt geopereerd aan zijn urineleider. 31 augustus 2021 Tijdens een routineonderzoek naar hart- en bloedvaten wordt een tumor vastgesteld in zijn dikke darm. Een week later volgt een operatie om de tumor te verwijderen. Pelé ligt nadien nog enkele dagen op intensieve en nadien volgt een chemokuur. “Ik zal deze wedstrijd aangaan met een glimlach en optimisme”, schrijft hij op Instagram. Eind september mag hij het ziekenhuis verlaten. 8 december 2021 Het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo laat weten dat Pelé opnieuw opgenomen is. Zijn toestand is stabiel, maar hij heeft wel extra zorg nodig. “Geen zorgen, ik ben me gewoon klaar aan het maken voor de feestdagen”, reageerde Pelé. Na zijn laatste chemotherapie mag hij op 23 december, net voor Kerstmis, naar huis. 13 februari 2022 Niet alleen kanker blijft Pelé teisteren. In februari van dit jaar komt hij weer in het ziekenhuis terecht met een infectie aan de urinewegen. Na twee weken wordt hij ontslagen. “Hij is genezen van zijn infectie. Klinisch is hij stabiel”, laat het ziekenhuis weten. 18 april 2022 Geen noodgeval dit keer. Zoals op voorhand aangekondigd verblijft Pelé enkele dagen in het ziekenhuis voor zijn doorlopende kankerbehandeling. Hij keert snel weer terug naar huis. 30 november 2022 Braziliaanse media melden dat het niet goed gaat met Pelé, opnieuw in het ziekenhuis. Zijn kankerbehandeling zou niet aanslaan, schrijft ESPN. Dochter Kely probeert iedereen gerust te stellen. “Er is geen noodgeval.”

