Pedri volgt Haaland op als Golden Boy, De Ketelaere pakt troostprijs

Anderlecht Bijna 10 jaar geleden dat Anderlecht zonder zelf opgeleide speler begon aan competitie­match

Anderlecht startte tegen KV Kortrijk zonder zelf opgeleide spelers. Verrassend voor een club die nog niet zo lang geleden vol de kaart van de jeugd trok. Het wordt nog opzienbarender als we terugkijken in de tijd. Het is liefst van 5 februari 2012, in een thuiswedstrijd tegen Racing Genk (4-2), geleden dat Anderlecht zonder eigen jeugdproducten uit Neerpede in de basis begon bij een competitiematch. Bijna tien jaar geleden dus.

21 november