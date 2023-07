Pech voor Noa Lang: Nederlander moet eerste training bij PSV al na paar minuten staken met blessure

Ervarings­des­kun­di­gen over de oliemiljoe­nen in Saoedi-Ara­bië: “Een bonus van 6.000 euro? De voorzitter werd uitgejouwd”

Oliedollars die tot in de hemel reiken. In Saoedi-Arabië wordt met miljoenen gegoocheld om Europese toppers naar de Saudi Pro League te lokken. Een gesprek met Belgen en Nederlanders over wonen en werken in het nieuwe nieuwe Mekka van het voetbal. “Ja, er rolt véél geld. Maar wel met een duidelijk doel voor ogen.”