Paul Van Himst er weer bovenop na zware infectie: “Deed deugd om samen met Eddy Merckx een glas te drinken”

VOETBAL Van vaste klant in de Champions League naar spookclub: hoe de Braziliaan­se vlucht uit Donetsk Shakhtar zonder spelers achterlaat

Twee weken geleden erkende Poetin de onafhankelijkheid van de Donbass-regio. Russische tanks reden de straten van Loehansk, Marioepol en Donetsk binnen. Die laatste stad is de thuishaven van de grootste club uit Oekraïne: het gelijknamige Shakhtar Donetsk. Terend op Braziliaans talent won de topclub in 2009 de Europa League en is ze elk jaar vaste klant in de Champions League. Tot die beruchte 22 februari. Dertien Brazilianen keerden via ellenlange trein- en busritten terug naar hun thuisland, een staflid overleed in de oorlog en dat allemaal nadat ze al jaren hun gebombardeerde thuishaven hebben verlaten.

9 maart