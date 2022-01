Paul-José Mpoku over de diepe malaise bij ‘zijn’ Rouches: “De situatie van Standard doet me écht pijn”

STVV Yuma Suzuki, de samoerai die door heimwee en transferpe­ri­ke­len nooit meer de oude werd

Return to sender. Yuma Suzuki (26) ruilt het Haspengouw weer in voor Japan. Geen grote transfer naar Italië of Duitsland dus, wel naar de club waar het voor hem allemaal begon: Kashima Antlers. Een beslissing met het hart voor de Japanse goalgetter, die bij STVV al maanden op zoek was naar zichzelf.

4 januari