Padel, mooiste paard van 2012 en één van de duurst verkochte schilderijen: ook deze clubeigenaren hebben een uit de hand gelopen hobby

Voetbal Vadis Odjidja, artiest op het veld, zakenman en kunstlief­heb­ber daarnaast: “Ik zou mijn carrière hier graag afsluiten”

Het is money time voor Vadis Odjidja (33). De aanvoerder van de Buffalo’s staat met AA Gent voor cruciale duels tegen PAOK en Anderlecht. De artiest van de Ghelamco Arena geeft ons een inkijk in zijn veelzijdig leven, maar eerst en vooral wil hij de volgende dagen sportieve successen oogsten. Slaagt hij in zijn missie?

17 maart