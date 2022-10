OVERZICHT. Vertessen snoert Van Hooijdonck de mond met twee goals - Berlijnse hooligans misdragen zich - Batshuayi scoort voor Fenerbahçe

EUROPA LEAGUE

Vertessen scoort twee keer (en snoert Van Hooijdonck de mond)

Waar een pandoering al niet goed voor is: na de afstraffing zaterdag bij Cambuur (3-0) stelde PSV orde op zaken in Zürich. Yorbe Vertessen kreeg het vertrouwen in de spits en hij stelde niet teleur. De 21-jarige Belg had slechts zestien minuten nodig om doelman Brecher tweemaal het nazien te geven. Vertessen zorgde zo voor een record voor PSV: het is de eerste keer dat een speler van Eindhoven zo snel twee goals kon scoren in Europa. PSV sloot het uitje in Zürich af met een 1-5-overwinning: ook Simons en Gakpo (2) scoorden nog.

Met zijn twee doelpunten legde Vertessen ESPN-analist Pierre van Hooijdonck het zwijgen op. De ex-aanvaller van Oranje en onder meer Feyenoord liet zich voor de aftrap kritisch uit over de selectie van onze landgenoot. “Hij is geen betrouwbare spits - dat ziet Van Nistelrooij (coach van PSV, red.) natuurlijk zelf ook wel.”

In de andere wedstrijd in groep A won Arsenal zonder problemen van het Noorse Bodø/Glimt: 3-0. Mikel Arteta maakte van de gelegenheid gebruik om te roteren en zo kreeg ook Albert Sambi Lokonga nog eens z'n kans. De ex-speler van Anderlecht speelde de hele match op het Londense middenveld. De Gunners leiden de poule met 6 op 6.

Batshuayi aan het kanon

In poule B hield Fenerbahçe de punten thuis tegen het Cypriotische AEK Larnaca. Rode Duivel Michy Batshuayi verscheen aan de aftrap en opende vlak voor het halfuur de score. Dankzij een own goal van de bezoekers haalden ‘Batsman’ en co het uiteindelijk met 2-0. De Turken pakken zo 7 op 9 en delen zo de leidersplaats met Stade Rennes, dat - zonder de geblesseerde Doku - met 2-1 won van Dinamo Kiev.

Hooligans Union Berlin misdragen zich

In groep D, de groep van Union, lieten hooligans van Union Berlin zich van hun lelijkste kant zien. Ze lanceerden vuurwerkpijlen en bommetjes richting de tribunes van de thuissuporters. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. De Duitsers wonnen met het kleinste verschil na een doelpunt van Sheraldo Becker twintig minuten voor tijd.

Ronaldo mist, maar United wint wel nipt

In groep E had Manchester United de grootste moeite met Omonia Nicosia. Cristiano Ronaldo, nog eens in de basis, miste een niet te missen kans. De Cyprioten klommen ook op voorsprong. Malacia verspeelde de bal op het middenveld, waarna Karim Ansarifard het eindstation was van een snelle counter. Ten Hag greep na rust in en bracht onder meer Rashford en Martial binnen de lijnen. De invallers draaiden binnen no-time de stand om. Rashford krulde de bal in de verre hoek, waarna Martial na een fraaie aanval binnenschoot. Rashford maakte vervolgens zijn tweede treffer, waarna Nikolas Panagiotou de eindstand op het bord zette.

De andere wedstrijd in de groep, tussen FC Sheriff en Real Sociedad, eindigde in een 2-0-uitzege voor de Spanjaarden. David Silva en Aritz Elustondo maakten de doelpunten. Met de zege komt koploper Sociedad op 9 punten, 3 punten meer dan nummer twee United.

Monaco en Clement doen goeie zaak

In groep H heeft het AS Monaco van Philippe Clement dan weer gedaan wat het moest doen. De Monegasken wonnen in eigen huis met 3-1 van het Turkse Trabzonspor, dat al na tien minuten met z'n tienen viel na rood voor spits Maximiliano Gomez - afgelopen zomer nog even in beeld bij Club Brugge.. Eliot Matazo bleef op de Monegaskische bank. Dankzij de overwinning wipt Monaco met zes punten naar de leiding in de poule. Ook Ferencvaros heeft zes punten maar een minder doelsaldo, Rode Ster Belgrado en Trabzonspor tellen drie punten.

