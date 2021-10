OVERZICHT. Na de aanval op een Manchester City-fan door Club Brugge-supporters: kampt de voetbalwereld steeds meer met supportersgeweld?

Gisterenavond werd een 63-jarige Manchester City-fan voor dood achtergelaten op een snelwegparking , nadat hij door Club Brugge-supporters in elkaar zou zijn geslagen. Het is een triest incident in een reeks voorvallen waarbij voetbalsupporters allesbehalve sportief reageren.

Vorige week dinsdag kwam het tot een confrontatie tussen verschillende supportersgroepen bij een voetbalwedstrijd tussen KRC Genk en 1.FC Köln in het kader van de Youth League. Volgens de politie was een onverwacht grote supportersgroep van Keulen afgezakt naar Genk. Het ging daarbij om een 100-tal leden van de ‘harde’ kern. Tijdens de rust begaf een deel van die groep zich over het spelersveld naar het supportersvak van de thuisploeg, waar het tot een confrontatie kwam. Na tussenkomst van politie en stewards kon de groep uit elkaar worden gedreven en kon de wedstrijd met beperkte vertraging hervatten.

Volledig scherm Leden van de harde kern van 1.FC Köln tijdens een voetbalwedstrijd tegen KRC Genk in de Youth League. © Twitter

Begin deze maand hebben ook een aantal Antwerp-supporters zich flink misdragen tijdens een wedstrijd in de Europa League tegen het Duitse Eintracht Frankfurt. Tijdens de tweede helft wierpen supporters tot tweemaal toe voetzoekers naar Frankfurt-doelman Kevin Trapp. Er werden ook flesjes en zelfs een emmer op het terrein gegooid. “Vijf stewards raakten gewond, van wie één ernstig”, aldus de Antwerpse club. UEFA legde de club een sanctie op en bepaalde dat één thuiswedstrijd zonder publiek moeten worden gespeeld. Eerder op de avond hadden Frankfurt-supporters al een Antwerps supporterscafé kort en klein geslagen.

Volledig scherm Tijdens de wedstrijd in de Europa League tussen Antwerp en het Duitse Eintracht Frankfurt ging het er hevig aan toe in de tribune. © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Ook tijdens de wedstrijd tussen Standard en Oud-Heverlee Leuven afgelopen zaterdag gooiden thuissupporters voetzoekers op het veld. In de laatste speelminuut ontplofte zo’n voetzoeker net naast OHL-doelman Rafael Romo, die na de wedstrijd niets meer hoorde met zijn rechteroor. Zondagnamiddag was zijn gehoor nog steeds niet volledig terug.

Volledig scherm OHL-doelman Rafael Romo liep gehoorschade op tijdens een wedstrijd tegen Standard nadat supporters voetzoekers op het veld gooiden. © Photo News

Het zijn helaas niet alleen supporters die tot geweld overgaan. Afgelopen zondag, tijdens een wedstrijd tussen KVV Klauwaarts Bassevelde en Avrasya Gent in vierde provinciale, kreeg de scheidsrechter enkele rake klappen te verwerken van de verzorger van de bezoekende ploeg. De man kon het niet verkroppen dat zijn ploeg in de loop van de wedstrijd drie rode kaarten had gekregen. Nadat de thuisploeg in extremis zorgde voor een gelijkspel, stormde de man op de scheidsrechter af waarna hij hem enkele rake klappen gaf. Het slachtoffer viel op de grond en bleef even liggen.

Ook in Nederland liep het afgelopen weekend helemaal mis voor en na een voetbalwedstrijd. Vele tientallen aanhangers van voetbalclub NEC uit Nijmegen zochten de confrontatie met de politie na de verloren wedstrijd tegen Vitesse uit Arnhem. Ze vernielden een politiebusje en gooiden met stokken en stenen naar agenten. Ook werden agenten belaagd met boomstronken. De politie heeft verschillende charges uitgevoerd.

In de aanloop naar de derby waren er al diverse confrontaties geweest tussen supporters van beide rivaliserende clubs. In de nacht van zaterdag op zondag zou er een vechtpartij tussen Nijmegenaren en Arnhemmers zijn geweest op een industrieterrein in Arnhem-Zuid. Ook daar werd in de nacht van zaterdag op zondag een zwaargewonde 18-jarige man gevonden door de politie. Die denkt dat de jongeman ernstig is mishandeld tijdens een vechtpartij waarbij meerdere personen betrokken waren.

Volledig scherm Aanhangers van voetbalclub NEC belagen een politieauto na het duel met Vitesse. © ANP

Het trieste dieptepunt van wangedrag van supporters vond in augustus plaats in Nice, tijdens een wedstrijd tegen Marseille. De harde kern van Nice bekogelde Marseillespeler Dimitri Payet een hele wedstrijd lang met flesjes en muntjes, maar een kwartier voor tijd pikte de sterspeler van Marseille het niet meer en gooide hij een flesje terug het publiek in. Het leidde tot een veldbestorming van tientallen Nice-fans die de spelers van Marseille aanvielen. Uiteindelijk werd de wedstrijd ruim anderhalf uur lang stilgelegd, maar de bezoekende ploeg weigerde het veld te betreden bij de hervatting.

Volledig scherm Tientallen supporters bestormden het veld tijdens de voetbalwedstrijd Nice-Marseille in augustus. © Photo News