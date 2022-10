OVERZICHT EUROPA LEAGUE. Ronaldo scoort bij terugkeer na straf en Clement vloekt na late gelijkmaker

VoetbalVoor de Belgische clubs was het een Europese avond met gemengde gevoelens, maar daarnaast werden er natuurlijk nog veel wedstrijden afgewerkt. Zo vierde Cristiano Ronaldo zijn rentree bij Manchester United, trok Philippe Clement met Monaco naar Hongarije en keken Batshuayi en Doku elkaar in de ogen. Een overzicht.

Ronaldo scoort bij winnend United

In groep E van de Europa League kreeg Manchester United het Moldavische Sheriff Tiraspol over de vloer. Erik ten Hag haalde Cristiano Ronaldo weer bij de selectie na het akkefietje tegen Tottenham en dropte de Portugees meteen in de basis. Dalot bracht Manchester United op 1-0, dat wel domineerde maar moeilijk door de Moldavische afweergordel kwam. Vlak voorbij het uur lukte het dan toch nog eens via de ingevallen Rashford, uitgerekend Ronaldo legde tien minuten voor tijd de 3-0-eindstand vast. Dankzij de zege is United met nog één match te gaan zeker van een plek in de volgende ronde, net als Real Sociedad.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AS Monaco van Clement geeft in slotfase zege weg

In groep H was het balen voor Philippe Clement. Onze landgenoot zag van aan de zijlijn hoe zijn ploeg AS Monaco in de slotfase de drie punten te grabbel gooide op het veld van het Hongaarse Ferencvaros. Ben Yedder had de Monegasken voor de pauze nochtans op voorsprong gebracht met een mooi hakje, maar tien minuten voor tijd maakte Zachariassen gelijk.

Clement en co worden dankzij het punt alleen tweede, maar moeten volgende week wel nog vol aan de bak tegen Rode Ster Belgrado. Ferencvaros is zeker van de groepswinst.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

PSV, zonder Bakayoko en Vertessen, klopt Arsenal

In groep A zorgde PSV dan weer voor een stunt door Arsenal - toch de leider in de Premier League - met lege handen huiswaarts te sturen. De Eindhovenaren zijn zo zeker van de kwalificatie én mogen nog dromen van groepswinst, als Arsenal in de laatste wedstrijd van de poule een steek laat vallen. Belgen Yorbe Vertessen (geblesseerd) en Johan Bakayoko (hele match op de bank) kwamen niet in actie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Fenerbahçe haalt 0-3-achterstand op, Batshuayi scoort niet

Spektakel in groep B, waar Fenerbahçe in eigen huis na een halfuur al 0-3 achter stond tegen Rennes. De 1-3 van Valencia vlak voor de pauze leek lange tijd een doekje voor het bloeden, maar in de absolute slotfase van de partij kwamen de Turken alsnog langszij. Michy Batshuayi, die op het uur inviel, kwam niet tot scoren. Bij Rennes bleef Jérémy Doku, pas terug uit blessure, niet van de bank. Beide ploegen zijn trouwens zeker van de kwalificatie, de slotspeeldag zal beslissen over groepswinst.

Volledig scherm © AFP