OVERZICHT. Droomscenario voor Club na eerste zege Porto, Napoli scoort zes keer bij Ajax

Pijnlijke avond voor Ajax. De Nederlanders klommen vroeg op voorsprong na een lucky goal van Mohammed Kudus. Maar Napoli rechtte nog in de eerste helft de rug via Giacomo Raspadori, Giovanni Di Lorenzo en Piotr Zielinski. Ook in de tweede helft scoorden de bezoekers drie keer. Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia en Giovanni Simeone kenden geen genade: 1-6. Serieuze pandoering.

In de poule van Club Brugge, dat stuntte tegen Atlético, pakte FC Porto zijn eerste overwinning in de groepsfase. De troepen van Sérgio Conceição namen met 2-0 de maat van Bayer Leverkusen. De bezoekers leken al vroeg op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Callum Hudson-Odoi werd na een eerdere overtreding afgekeurd. Nadien trilden de netten via Mehdi Taremi aan de overkant. Opnieuw greep de VAR in. Patrik Schick liet dan ook nog eens een penalty onbenut, waardoor beide teams met een brilscore richting kleedkamers trokken. Halverwege de tweede helft was het wél prijs. Zaidu Sanusi bracht Porto op voorsprong met een rake kopbal. Wenderson Galeno legde in het slot de eindstand vast. Porto heeft dankzij de zege drie op negen, net zoals Leverkusen en Atlético. Leider Club Brugge heeft in groep B een bonus van zes punten te pakken. Droomscenario voor blauw-zwart.