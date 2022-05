OVERZICHT. De mirakels van Real in Champions League, Ancelotti zette spelers voor duel tegen City op scherp met opvallende video

Champions LeagueOpnieuw een magische avond in Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid kroop gisteravond voor de derde keer op rij door het oog van de naald in de Champions League. Het gevolg van een speciale video van coach Carlo Ancelotti? Een overzicht van de mirakels van de Koninklijke.

Opvallende quote van Real-coach Carlo Ancelotti na de remonte tegen Man City. “Ik toonde mijn spelers een video net voor ze het veld opgingen. Het was een filmpje over alle remontada’s (onverwachte comebacks, red.) die we dit seizoen al gerealiseerd hebben, dat zijn er acht in totaal. De video eindigde met de boodschap: ‘Er ontbreekt nog één.’” En of het gelukt is. Voor de derde keer op rij ontsnapten Courtois en co op miraculeuze wijze in de Champions League.

Achtste finales: hattrickheld Benzema knalt Parijse CL-droom aan diggelen

Real Madrid pakte 15 op 18 in de groepsfase van het kampioenenbal, waarna een clash tegen Paris Saint-Germain volgde in de achtste finales. In de heenmatch was Thibaut Courtois meer dan 90 minuten onklopbaar. Maar tegen een klasseflits van Kylian Mbappé in de toegevoegde tijd kon ook de doelman van de Rode Duivels niet op: 1-0.

Ook in de terugwedstrijd was de Fransman aan het kanon. Het leek de avond van Mbappé te worden, maar toen ontbond Karim Benzema na rust zijn duivels. Met een weergaloze hattrick nam hij alle spotlights over. Van 0-1 naar 3-1: een comeback voor de geschiedenisboeken.

Kwartfinales: Benzema opnieuw held na bloedstollende return

In de kwartfinales nam Real Madrid het op tegen Chelsea. De Koninklijke deed in Londen een prima zaak met het oog op de halve finales. Real zegevierde met 1-3, dankzij een nieuwe hattrick van Benzema.

Maar toen volgde de return in Benabéu... Plots stond het 0-3 na 75 minuten voetballen. Chelsea had zo uitzicht op de kwalificatie, maar Rodrygo zorgde in de 80ste minuut nog voor verlengingen. En daarin telde de onvermijdelijke Benzema ‘The Blues’ alsnog met een rake kopbal uit: 2-3. Wéér hij.

Halve finales: Real schakelt Man City uit na historische remonte

Liefst zeven doelpunten in de heenmatch van de halve finale van de Champions League tussen Man City en Real Madrid (4-3). Kevin De Bruyne was in het Etihad Stadium beslissend met een goal en een assist. Benzema legde de eindstand met een panenka vast.

In de terugmatch stond Real nog maar eens op uit de doden. De Citizens leken zegezeker na een doelpunt van Riyad Mahrez. Maar Rodrygo dwong met twee ultieme goals (in minuut 90 en 91) alsnog verlengingen af. En daarin sloeg Benzema -wie anders?- vanop elfmeter toe. Dit keer niet met een panenka, wel met een strakke bal in het hoekje. Een ijzersterke Courtois hield de historische zege vast. Madrid is een stad van mirakels. Drie keer op rij.