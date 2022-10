OVERZICHT. Clement slikt verschrikkelijke owngoal - Trefzekere Batshuayi weer belangrijk voor Fenerbahçe

VoetbalTerwijl Romelu Lukaku iets meer dan een maand voor de start van het WK in Qatar nog steeds niet aan spelen toe is, is Michy Batshuayi van goudwaarde voor Fenerbahçe. In de Europa League scoorde de Rode Duivel voor de derde match op rij een belangrijk doelpunt. Ook Arthur Theate (Rennes) en Johan Bakayoko (PSV) mochten juichen, voor Philippe Clement (AS Monaco) werd het een avond om snel te vergeten.

Hij verscheen nog maar één keer aan de aftrap, maar als supersub heeft Michy Batshuayi z'n draai duidelijk gevonden in Turkije. Vorige week hielp-ie in Fenerbahçe met de openingsgoal aan de zege in het Europa League-duel tegen AEK Larnaca, afgelopen weekend maakte hij in de Turkse competitie diep in de toegevoegde tijd de 5-4 tegen Karagümrük. En vanavond was de spits weer Europees van goudwaarde voor z'n Turkse werkgever. Fenerbahçe leek op bezoek bij Larnaca op weg naar een 1-1-gelijkspel, maar ‘Batsman’ zorgde tien minuten voor tijd vanop de stip alsnog voor de zege. Batshuayi en co zijn zo na vier speeldagen al zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde.

Dat Batshuayi een dikke maand voor de start van het WK in Qatar in vorm verkeert, is niet onbelangrijk voor de Rode Duivels. Romelu Lukaku zal in principe wel fit raken na een spierblessure, maar zijn rentree bij Inter laat toch langer dan gehoopt op zich wachten.

Bakayoko en Theate winnen

In groep A van de Europa League won PSV met duidelijke 5-0-cijfers van FC Zürich. Yorbe Vertessen zat door een blessure niet in de selectie, de 19-jarige Johan Bakayoko kwam wel in actie. Onze landgenoot viel tien minuten na de pauze in bij een 4-0-tussenstand. Door de zege blijft PSV in het spoor van Arsenal, dat met het kleinste verschil won bij Bodø/Glimt. De Londenaren tellen negen punten, PSV zeven. Bodø/Glimt heeft vier punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld dan Arsenal en PSV. Zürich is nog puntenloos.

In groep B was naast Michy Batshuayi nog een Belg aan het feest. Arthur Theate won met Rennes op bezoek bij Dinamo Kiev, al werd de match in Krakau (Polen) afgewerkt. Theate speelde de hele match, Jérémy Doku ontbrak met een blessure. Rennes is net als Fenerbahçe zeker van een plek in de volgende ronde.

Clement slikt erg ongelukkige owngoal

Minder plezierig was het voor Philippe Clement in groep H. De Belgische coach moest lijdzaam toekijken hoe zijn AS Monaco met 4-0 verloor op het veld van het Turkse Trabzonspor. De openingsgoal kwam er na een stevige blunder. Keeper Nübel trapte de bal op ploegmaat Sarr, de bal verdween in doel.

Bij Monaco bleef onze landgenoot Eliot Matazo aan de bank gekluisterd, Krépin Diatta (ex-Club) werd op het uur gewisseld. Aan Turkse zijde speelde Stefano Denswil (ook ex-Club) dan weer de hele match, invaller Trezeguet (ex-Anderlecht) legde de 4-0-eindstand vast. Clement en co moeten in de laatste twee matchen nog vol aan de bak, want Monaco staat momenteel derde met zes punten. Trabzonspor heeft ook zes punten maar een beter doelsaldo in de onderlinge resultaten, Ferencvaros leidt met negen punten.

