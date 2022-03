OVERZICHT. Clement en Monaco onderuit, Barcelona blijft steken op gelijkspel - Tielemans wint van Doku, Dessers scoort in Conference League

Premier League Lukaku pas erg late Chel­sea-invaller in zege bij Norwich op dag dat club op haar grondves­ten davert

Het is een situatie waarin hij zelden heeft gezeten. Romelu Lukaku (28) bleef zaterdag op Burnley 90 minuten op de bank en daar kwam vanavond tegen Norwich amper verandering in. Invaller in minuut 86, bij een 1-2-stand. Kai Havertz zorgde met een heerlijke goal nog voor zekerheid, in een match die in de schaduw stond van de eerdere ontwikkelingen rond Chelsea waarbij de club in beslag werd genomen door de Engelse overheid.

22:36