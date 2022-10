OVERZICHT. Absolute thriller in Barcelona, Liverpool houdt schietoefeningen in Rangers en een nieuwe nederlaag voor Ajax

Napoli-Ajax: 4-2

Napoli, dat vorige week met 1-6 won in Amsterdam, leidde na 16 minuten al met 2-0. Hirving Lozano kopte in de vierde minuut raak. Giacomo Raspadori verdubbelde twaalf minuten later de score. Trainer Alfred Schreuder besloot Ajax na de afstraffing van vorige week niet helemaal aan te passen aan Napoli. Ajax moest van hem wel compacter verdedigen, maar daar kwam weinig van. Napoli was opnieuw veel te goed voor Ajax.

Davy Klaassen maakte in de 49e minuut de 2-1, maar Khvicha Kvaratskhelia benutte in de 62e minuut een strafschop na een handsbal van Jurriën Timber. Ook Steven Bergwijn scoorde in de 83e minuut uit een strafschop, na een overtreding op de ingevallen Brian Brobbey. Een fout van Daley Blind leidde in de 89e minuut tot de 4-2 van Victor Osimhen.

Rangers-Liverpool: 1-7

Rangers nam in een kolkend Ibrox de beste start. Arfield deed de Schotse fans iets na het kwartier kraaien van de pret. Al snel kwam Liverpool weer in de partij. Net als zondag tegen Arsenal trof Firmino raak. De Braziliaan verkeert momenteel in bloedvorm en maakte er vlak na de pauze 1-2 van - het vijfde doelpunt in vier duels voor Firmino. Wat volgde, was er ware overrompeling. Núñez, Salah (3x) en Elliott dikten de score nog aan tot 1-7. Rangers blijft zo achter met 0 op 12 en een doelsaldo van 1-16. Salah tekende trouwens voor de snelste hattrick ooit in de Champions League. De Egyptenaar maakte zijn drie goals in 6 minuten en 12 seconden.

Stand groep A 1. Napoli - 12 punten 2. Liverpool - 9 punten 3. Ajax - 3 punten 4. Rangers - 0 punten

Barcelona-Inter: 3-3

Barcelona had iets recht te zetten na de nederlaag in Milaan vorige week. In een partij met kansen aan beide kanten brak Dembélé in minuut 40 de ban. Barella tekende vijf minuten na rust voor de gelijkmaker. Erop en erover, dachten ze bij Inter. Lautaro loodste de Milanezen op een 1-2-voorsprong. De Catalanen leken die mokerslag niet meer te boven te komen, tot Lewandowski er in minuut 80 nog 2-2 van maakte. Het werd nog spannender. Net voor tijd scoorde Gosens de 2-3, alweer Lewandowski bracht Barcelona alsnog langszij.

Viktoria Plzen-Bayern München: 2-4

Eenrichtingsverkeer voor de pauze in Plzen. Mané, Müller en Goretzka (2x) zorgden voor een 0-4-ruststand. De Tsjechische fans konden in de tweede periode wel juichen. Vlkanova en Kliment scoorden voor Plzen. Daardoor is Club Brugge na vanavond de enige club die in deze Champions League nog geen enkele goal incasseerde.

Stand groep C 1. Bayern München - 12 punten 2. Inter - 7 punten 3. Barcelona - 4 punten 4. Viktoria Plzen - 0 punten

Tottenham-Frankfurt: 3-2

Kamada (ex-STVV) bracht Frankfurt nog op voorsprong, maar al snel nam Tottenham over. Via Son en een strafschop van Kane klommen de Spurs nog voor het half uur op voorsprong. Met een pareltje maakte Son er nog voor de koffie 3-1 van. Alidou zorgde in het slot voor nog wat spanning door er 3-2 van te maken, maar Tottenham trok - ondanks een penaltymisser van Kane - de drie punten over de streep.

Sporting-Marseille: 0-2

Sporting-doelman Adan flaterde vorige week in Marseille. Ook vanavond maakten de Portugezen het zichzelf moeilijk. Na 20 minuten pakte Esgaio al zijn tweede gele kaart. Marseille liep in een mum van tijd uit tot 0-2 na doelpunten van Guendouzi en Sánchez. De Fransen consolideerden die bonus. Sporting eindigde na de uitsluiting van Gonçalves nog met negen.

Stand groep D 1. Tottenham - 7 punten 2. Marseille - 6 punten 3. Sporting - 6 punten 4. Frankfurt - 4 punten