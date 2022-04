Oud-voetballer en WK-ambassadeur Ronald de Boer gelooft niks van duizenden doden in Qatar: “Dat is echt totale onzin”

WK voetbalVoormalig Nederlands international Ronald de Boer gelooft er niets van dat er bij de bouw van de WK-stadions in Qatar 6.500 arbeiders zijn omgekomen, zoals de Britse krant ‘The Guardian’ vorig jaar onthulde. “Ze hebben alle overleden mensen in die 10 jaar op één hoop gegooid”, sprak de ambassadeur van het WK woensdagavond bij de Nederlandse talkshow ‘Jinek’.

In de RTL-talkshow werd De Boer als ambassadeur van het WK in Qatar gevraagd naar het aantal doden dat in de aanloop naar het omstreden WK is gevallen. “Daar wil ik verder niet op ingaan, dat is het ene woord tegen het andere”, klonk De Boer, die een heel eigen kijk op de zaak bleek te hebben. “Het is allemaal op één hoop gegooid in die tijd. Van een lerares tot een schoonmaker tot iemand die in de bouw werkt. Daar zijn die nummers van gemaakt.”

Het aantal van 6.500 doden, dat door The Guardian werd onthuld, klopt volgens De Boer van geen kant: “Dat is echt totale onzin. Ze hebben alle mensen in die 10 jaar op één hoop gegooid. Dan doe je de mensen tekort. Er gaan nou eenmaal mensen dood. Hoe triest ook. Maar ze geven je het gevoel dat mensen van het stadion af vallen van de hitte.”

Volledig scherm Arbeiders aan het werk tijdens de opbouw van het WK in Qatar. © AFP

‘Positieve trend’

“Er zijn mensen dood gegaan. Een leraar, iemand die in een hotel werkt, die kunnen ook wat overkomen. En dat is allemaal op één hoop gegooid. Iedereen heeft het over die grote aantallen, maar dat is uit zijn verband gerukt.” De ietwat warrige uitleg zorgde voor veel commotie op sociale media en ook de medetafelgasten leken het niet echt eens te zijn met de gewezen voetballer.

Daarnaast was De Boer het totaal niet eens met de kritiek van Nederlands bondscoach Louis van Gaal, die het belachelijk vond dat het WK in Qatar doorgaat. Ook ziet hij niets in een boycot van het WK, zoals sommigen hier en daar al suggereerden. Volgens de ex-Ajacied komt het WK de situatie in het land waar hij zelf zeven jaar woonde, alleen maar ten goede. “Juist door het voetbal zijn veel dingen veranderd in positieve zin. De huidige emir is een jonge man met echt een goed hart. Daar ben ik van overtuigd. Er zit een een positieve trend in.”

Wie is Ronald de Boer? Ronald de Boer (51) is een voormalig Nederlands international en tweelingbroer van ex-voetballer en gewezen Ajax-coach Frank de Boer. Als middenvelder kwam hij in z'n carrière onder meer uit voor Twente, FC Barcelona en Rangers, maar z'n grootste successen boekte De Boer met Ajax. In de jaren ‘90 won hij met de Amsterdamse club onder meer vijf landstitels en de Champions League. In de herfst van zijn carrière kwam hij nog enkele jaren uit voor de Qatarese clubs Al-Rayyan en Al-Shamal. Na zijn voetballoopbaan bleef hij nog een jaar in Qatar aan de slag als assistent bij de nationale beloften. Daardoor geraakte hij ook als ambassadeur verbonden aan de organisatie van het WK 2022.