Oud-voetballer en -trainer Urbain Braems (87) overleden

Als speler maakte Braems geen al te grote naam. Zijn passages in de hoogste klasse, bij Racing Mechelen en Club Brugge, duurden telkens één seizoen. Als trainer maakte Braems meer naam. Hij werd kampioen met Anderlecht, toen met onder meer Van Himst en Rensenbrink, in 1974. Een jaar later pakte hij de beker. Daarna ging Braems aan de slag bij KSK Beveren, waar hij onder meer Jean-Marie Pfaff onder zijn hoede had. Ook met de Waaslanders was hij succesvol: Braems veroverde de titel en twee bekers.