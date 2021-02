Oud-ploegmaat rakelt herinneringen op: “Eden Hazard speelde tot tien minuten voor de opwarming nog doodleuk ‘Mario Kart’”

VoetbalAtlético Madrid versus Chelsea morgen in de Champions League. In de marge van de wedstrijd rakelt onder meer The Daily Mail herinneringen van de 35-jarige Filipe Luis op (ex-speler van beide clubs). Daarbij een opvallende passage over oud-ploegmaat Eden Hazard (30). “Hij mist de ambitie, maar is aan de bal van het niveau Messi.”

Het moet een jaar of vijf geleden zijn geweest, dat de Madrileense derby naast een competitiekraker in Spanje ook al eens de finale van het kampioenenbal was. Atlético en Real Madrid stonden in 2014 en 2016 tegenover elkaar in de eindstrijd van de Champions League. Linksback bij de ‘Colchoneros’ in beide confrontaties: Filipe Luis.

De Braziliaan was één van de hoekstenen van het Atlético 1.0 dat onder Simeone kampioen werd. Na de CL-finale verliet hij Madrid voor 20 miljoen euro, maar één jaar later was hij al terug. Bij Chelsea wou het niet lukken onder José Mourinho. Tegenwoordig voetbalt de 35-jarige verdediger in eigen land bij Flamengo, maar straks kijkt hij met belangstelling naar de CL-match tussen zijn beide ex-clubs.

“Toen ik bij Chelsea voor mijn eerste wedstrijden op de bank belandde, ging ik aankloppen bij Mourinho. Ik vroeg hem waarom hij me naar Londen had gehaald, ik had evengoed bij Atlético kunnen blijven. Hij zei me dat ik mijn positie moest verdienen en niet kon verwachten dat ik meteen eerste keuze zou zijn. Hij had gelijk, maar ik speelde niet en net dat had ik nodig om op niveau te komen.”

Ook aanwezig tijdens de passage van Filipe Luis bij Chelsea: Eden Hazard. De Rode Duivel ontbolsterde in die periode helemaal bij The Blues. “Eden is - samen met Neymar - de beste speler met wie ik ooit samen speelde. Hij is van het niveau Messi, maar hij trainde niet altijd even goed. Tien minuten voor de warming-up voor een wedstrijd zat hij nog doodleuk 'Mario Kart’ te spelen in de kleedkamer.”

“Hij warmde daarna vaak nog eens op zonder zijn schoenen te veteren”, gaat Filipe Luis verder. “Maar in de wedstrijd zelf kon bijna niemand de bal van hem afpakken. Hij ging drie à vier spelers voorbij en besliste dan in zijn eentje de wedstrijd. Eden is zo getalenteerd, hij mist alleen een beetje ambitie om te zeggen: ‘ik word de beste voetballer ter wereld’.”

