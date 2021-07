Opvallend: zowel Messi als Neymar tot beste speler van de Copa América verkozen

Volgens de expertengroep gaven beide spelers in elke wedstrijd blijk van hun technische en tactische vaardigheden en hun intelligentie met en zonder bal. Messi was tot nog toe goed voor vier doelpunten en vijf assists, Neymar trof tweemaal raak en bood drie doelpunten aan. In de finale kijken beide topspelers elkaar in de ogen in het legendarische Maracanã in Rio de Janeiro. Neymar wil met de Seleção de titel verdedigen, terwijl Messi met de Albiceleste eindelijk eremetaal wil behalen.