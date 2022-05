Opvallend: ‘keeperstrainer’ Courtois leidt opwarming van doublure Lunin in goede banen

Jupiler Pro League Onze chef voetbal maakt zich op voor een bloedstol­len­de titelclash: “Iedereen weet intussen waar ‘St. G.’ voor staat”

Vandaag is het een eerste keer écht D-day voor Union en Club Brugge. Dé revelatie van het seizoen kan een grote stap richting landstitel zetten, terwijl blauw-zwart zich weer helemaal in de titelrace kan knokken. Onze chef voetbal Niels Poissonnier blikt vooruit naar de clash. “Van de krochten in 1B naar het summum in het Belgisch voetbal. Winnen tegen Club, en de bubbels mogen koud worden gezet.”

