Opvallend: aanstelling Roberto Martínez nauwelijks voorpaginanieuws in Portugese media, al zijn weinige commentaren wel positief

VoetbalIn een hoekje op de voorpagina of even scrollen op de website. De Portugese media pakken niet groot uit met Roberto Martínez, ook al is de teneur overwegend positief. Al is die geringe aandacht niet helemaal onlogisch. Een overzicht.

Bij sportkrant ‘A Bola’ is de aanstelling van Martínez lang niet het belangrijkste nieuws. De transfersoap rond Enzo Fernández, het Argentijnse toptalent van Benfica, domineert ook de dag na de voorstelling van de nieuwe bondscoach de voorpagina. Voor Martínez en zijn quote over Cristiano Ronaldo is slechts een plekje rechtsonder voorzien.

Al moet erbij gezegd: de nationale ploeg is in Portugal traditioneel ondergeschikt aan het nieuws over de topclubs in eigen land. Ook de commentaarstukken van de ‘A Bola’-journalisten zijn daar een goed bewijs van. Allemaal schrijven ze over Benfica en Enzo Fernández of een andere topclub. Van Martínez geen sprake.

Volledig scherm De cover van A Bola. © A Bola

Ook op de cover van ‘Record’ moet Martínez Enzo Fernández voor zich dulden en krijgt hij een plaatsje in de rechterkolom. Binnenin de krant wordt wél uitgebreid aandacht besteed aan de bondscoach, waar een vijftal pagina’s over hem gaan. “Roberto Martínez was een heldere en uitstekende keuze. De gunstige wind uit Spanje”, klinkt het in een commentaarstuk. “Hij voldoet aan quasi alle vereisten van het profiel. Martínez heeft genoeg ervaring en aanvallende ideeën. Zijn knowhow kan van pas komen in zijn relatie met de fans en in een ‘spa vol prima donna’s’.”

Volledig scherm De cover van Record. © Record

In ‘Jornal de Notícias’ vallen, zoals op in de meeste media, lovende woorden te lezen over Martínez, al moet je er wel een eind voor naar beneden scrollen. “Roberto Martínez komt uit een goede trainerslichting en heeft zich bewezen bij België. Hij kan de Portugese selectie helpen om de volgende stap te zetten.”

Bij ‘O Jogo’ heb je zo mogelijk nog een sterker vergrootglas nodig om een artikel over Martínez te vinden. Op de sportpagina’s van de website is slechts één stukje te vinden over de Spanjaard. Een postieve reactie van de Portugese trainersfederatie is het enige dat te lezen valt. Voorts is het vruchteloos zoeken naar Martínez op de site.

Volledig scherm © AFP

Het meest prominente artikel over Martínez waarmee ‘Correio da Manhã’ van zijn kant mee uitpakt, gaat over het loon van de nieuwe bondscoach. De krant beweert dat Martínez bij de Portugese nationale ploeg 4 miljoen euro per jaar zal verdienen. Ter vergelijking: bij de Rode Duivels verdiende Martínez voor zijn duobaan circa 2,3 miljoen euro per jaar plus bonussen. Daarnaast blijkt uit een poll op de website dat de lezers van ‘Correio da Manhã’ niet warm lopen voor Martínez. 73 procent van de lezers geeft aan dat de Spanjaard de verkeerde keuze was van de Portugese voetbalbond.

De pers denkt daar, hoe gering de aandacht in sommige media ook is, voorlopig enigszins anders over.

KIJK. Martínez: “Dit is één van de meest getalenteerde selecties ter wereld”