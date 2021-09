OPROEP. Hoe heb jij de memorabele match Club Brugge-PSG beleefd?

De Champions League-wedstrijd van gisteren is er een voor in de boeken. Club Brugge liet niet met zich sollen en speelde gelijk tegen PSG. Het resultaat: een enorme feestvreugde in het Jan Breydelstadion. Was jij hierbij of stond je luid mee te juichen vanuit je huiskamer of op café? Deel dan met ons jouw leukste videobeelden via WhatsApp op het nummer 0474 74 65 02 of stuur ze naar video@hln.be.