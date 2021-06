OPROEP. Heb jij nog een ticket bemachtigd voor België-Italië?

Rode Duivels DUIVELSE DILEMMA’S. “Niets tegen Mignolet, maar Courtois is heel belangrijk voor de ploeg”: ook Matz Sels op de rooster gelegd

12:23 Tijdens het EK leggen wij de Rode Duivels op de rooster in de reeks ‘Duivelse Dilemma’s’. Vandaag is het de beurt aan Matz Sels. Hij krijgt enkele moeilijke keuzes voorgeschoteld. Thibaut Courtois of Simon Mignolet? Een penalty stoppen of zelf scoren? En gaat hij voor pizza’s met of zonder ananas? Ontdek zijn antwoorden in bovenstaande video.