Oppermachtig in Schotland, ongeslagen en amper tegengoals: Antwerp wacht loodzware opdracht in Ibrox

Europa LeagueAntwerp staat vanavond voor een quasi onmogelijke opdracht tegen Rangers na de 3-4 op de Bosuil. Minstens twee goals heeft de Great Old in Glasgow nodig om nog kans te maken op de achtste finales van de Europa League. Makkelijker gezegd dan gedaan: Rangers is dit seizoen zeker op Ibrox Park een meer dan te duchten opponent.

Eén doel had Steven Gerrard afgelopen zomer voor ogen: Celtic van de troon stoten. De grote rivaal domineerde het afgelopen decennium het Schotse voetbal en pakte negen keer op rij de landstitel. Hoog tijd dus om daar eindelijk komaf mee te maken. Glasgow Rangers, zoals de club vroeger heette, was lange tijd niet in de mogelijkheid om dat ook maar te proberen. De club ging in 2012 failliet en moest weer helemaal onderaan de Schotse voetbalpiramide beginnen. Na vier opeenvolgende titels waren de Rangers echter terug in de hoogste klasse.

In 2018 haalde de club Gerrard binnen als trainer. Het Liverpool-icoon moest ‘The Light Blues’ terug naar een landstitel leiden. Drie jaar later kan het bijna niet meer mislopen. Rangers maakte dit seizoen nog maar één uitschuivertje: in de beker verloor het met 3-2 van St. Mirren. In de competitie werd nog niet één keer verloren. Daarnaast slikken ze amper tegengoals. Doelman McGregor moest zich in de vaderlandse competitie amper negen keer omdraaien in 29 matchen. En ook in de groepsronde van de Europa League kregen ze er maar zes binnen. Dat Antwerp drie keer kon scoren, was al een uitzonderlijke prestatie.

Volledig scherm McGregor moest zich dit seizoen nog maar 8 keer omdraaien in de competitie. © Photo News

In de competitie staat Rangers nu 18 punten los van aartsrivaal Celtic, dat tweede staat. Die kloof kan nog wat groter worden want binnenkort staat er nog een ‘Old Firm’ op het programma.

Drijvende kracht achter deze successen is rechtsachter James Tavernier, de captain van de ploeg. Ondanks verdediger goed voor 17 doelpunten en 15 assists over alle competities. Daarnaast mist de Engelsman zelden een wedstrijd. Op de Bosuil moest hij echter het veld verlaten. Rangers met of zonder Tavernier is een groot verschil. Zijn afwezigheid vanavond is dus een serieuze slok op de borrel voor Antwerp.

Volledig scherm Tavernier is een belangrijke schakel voor de Schotten. © Photo News

Nog iemand die Antwerp in de gaten moet houden is de 24-jarige Ryan Kent. De linkervleugel startte vorige week nog op de bank. Maar maakte wel het verschil met een doelpunt. Kent is een jeugdproduct van Liverpool en spendeerde het grootste deel van zijn nog jonge carrière in de lagere regionen van het Engelse voetbal. In 2018 streek Kent op uitleenbasis neer op Ibrox, maar werd later definitief binnengehaald. Naast Tavernier is ook Kents impact niet te onderschatten. Dit seizoen was hij goed voor 9 doelpunten en 11 assists.

Antwerp leek eventjes de Schotse code gekraakt te hebben. Maar met een ploeg in deze vorm ben je nooit klaar. Doorstoten is nog steeds mogelijk, al wordt dat met de statistieken van de Rangers indachtig dus een helse klus.

Volledig scherm Ryan Kent was op de Bosuil goed voor een doelpunt. © Photo News