Opnieuw puntenverlies voor leider Union: Undav kan tegen Oostende pas laat gelijk maken

Dubbel feest in het Dudenpark, nog voor er een pass was gegeven. Na Dante Vanzeir telt Union met Siebe Van der Heyden sinds vandaag een tweede Rode Duivel. En Felice Mazzu werd nog eens voor eigen volk in de bloemetjes gezet voor zijn Trofee Raymond Goethals.

KV Oostende wierp zich echter al snel op tot party-pooper van dienst. D’Arpino mikte zijn pegel perfect in de bovenhoek. De Fransman heeft stilaan een patent op knappe doelpunten. Union-keeper Moris moest nog één keer ingrijpen op een schot van Gueye, maar toen nam de thuisploeg over. Nieuwkoop en Teuma, maar Scherpen liet zich niet verrassen.

Union bleef wel pushen. Undav miste onbegrijpelijk met links. Of zijn we dan te streng voor de topschutter? Ook een schot uit de draai ging niet binnen. Een paar minuten later nog eentje... Hij is ook maar een mens. Maar de Duitser is onvermijdelijk. Dat weet KVO ook. In de heenmatch scoorde hij er vier. En ook nu sloeg hij nog genadeloos toe. Goeie voorzet van François, zuivere kopbal. Scherpen geklopt. Teuma kon het niet meer helemaal afmaken. Goeie reflex van Scherpen, alweer.