Opnieuw jong overlijden in het voetbal: 28-jarige assistent-scheidsrechter uit Challenger Pro League plots gestorven

REACTIES. Raman verklaart zijn aparte viering met knipoog naar tribuneta­fe­re­len in Oostende: “Ik dacht ‘dan trek ik er maar een open’”

Anderlecht zette na een bewogen week STVV opzij in het Lotto Park met 3-1. Benito Raman zette paars-wit op weg met de opener. Zijn viering was opvallend, Raman deed alsof hij een blikje bier opentrok. “Dat was ludiek bedoeld”, vertelde hij.