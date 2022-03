Ophef in Senegal: Mo Salah wordt bij penalty verblind door lasers en na desillusie bekogeld met flesjes

Net zoals in de finale van de Afrika Cup moesten strafschoppen uitsluitsel brengen. Wie mocht naar het WK? In een reeks van veel missers verprutste Mo Salah de eerste voor Egypte. Uitgerekend Sadio Mané, zijn partner in crime bij Liverpool, trapte de beslissende elfmeter wat later wel binnen voor Senegal. Geen WK voor Salah, wel een nieuw penaltytrauma.

Eentje die nu een extra dimensie krijgt. In het Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio in Dakar wemelde het namelijk van de lasers. Tijdens de wedstrijd doemden er al enkele op, maar vooral tijdens de penaltyreeks hadden de spelers van Egypte er flink last van. Niet in het minst Mo Salah, wiens gezicht op een bepaald moment volledig groen zag van het lasergeweld. Niet de beste omstandigheden om een strafschop te trappen.