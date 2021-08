Opgelucht ademhalen: ex-Anderlechtspeler N’Sakala “maakt het goed”, nadat hij tijdens wedstrijd plots in elkaar zakte

VoetbalPlots schrikken in de Turkse competitie: tijdens de match tussen Gaziantep en Besiktas zakte ex-Anderlechtspeler Fabrice N’Sakala na 70 minuten plots in elkaar. Gelukkig kwam er al snel goed nieuws: de linksachter zou enkel “uit voorzorg” naar het ziekenhuis zijn gevoerd en is ook weer bij bewustzijn, dat meldde de club op Twitter. Niet veel later deelde de verdediger zelf een lachende, geruststellende foto. Hij blijft wel nog in het ziekenhuis ter observatie.

Zijn club Besiktas meldde al snel dat N’Sakala enkel “uit voorzorg naar het ziekenhuis werd gevoerd” en dan al “bij bewustzijn” was. Persverantwoordelijke Bülent Ülgen wist niet veel later te zeggen dat de situatie niet levensbedreigend was: “Hij kan spreken en maakt het goed. Het gaat niet om levensbedreigende of ademhalingsproblemen.”

Een half uurtje na affluiten van de wedstrijd, die gewoon werd verdergezet, tweette de club een geruststellende foto van de speler, die lachend beide duimen opsteekt. Die foto postte hij daarop ook zelf op Twitter met de boodschap: “Zoals ik altijd zeg: blijven doorgaan vrienden!” De vicevoorzitter van de club en twee leden van de raad van bestuur gingen N’Sakala al bezoeken in het ziekenhuis.

De club loste iets na middernacht ook een statement met een update over de toestand van de verdediger: “Onze speler Fabrice N’Sakala zakte halverwege de tweede helft van de wedstrijd tegen Gaziantep FK in elkaar en werd daarop overgebracht naar een ziekenhuis in de stad. Hij was toen al bij bewustzijn na eerste hulp van ons medisch team, en hij maakt het nu ook goed. N’Sakala werd al onderzocht en zal nog verdere onderzoeken moeten ondergaan. Hij blijft ook nog in het ziekenhuis ter observatie.”

“Het deed me meteen aan het incident met Eriksen denken”

De andere spelers reageerden na de wedstrijd geschokt, maar ook opgelucht dat N’Sakala oké was. “Ik wil het nu zelfs niet over de wedstrijd hebben”, was Gaziantep-speler Günay Güvenç duidelijk. “Wedstrijden winnen of verliezen, dat maakt nu weinig uit. Gezondheid is altijd het belangrijkste.”

“Hij zakte plots in elkaar. Het deed me meteen aan het incident met Eriksen denken”, aldus Gaziantep-coach Erol Bulut. “Maar we hoorden intussen al dat z'n toestand goed is. Godzijdank.” Ook z'n ploeggenoot bij Besiktas Kenan Karaman kreeg snel het goede nieuws te horen: “We zijn echt enorm opgelucht, maar onze gedachten zijn nu nog helemaal bij Fabrice. De hele kleedkamer denkt nu aan hem.”

N’Sakala werd na een korte behandeling op het veld meteen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd ook onmiddellijk gewisseld en de wedstrijd ging daarna gewoon verder. Michy Batshuayi, recent nog overgekomen van Chelsea, maakte niet lang voor het voorval zijn debuut bij Besiktas. De Rode Duivel viel in de 68e minuut in bij een 0-0 stand. Batshuayi kon de opening niet meer forceren. De partij eindigde op de brilscore.

Ex-Anderlecht

N’Sakala speelde van 2013 tot 2017 49 wedstrijden met Anderlecht. In die periode wist hij één keer te scoren en werd hij ook één keer kampioen (seizoen 2013-2014). Na Anderlecht trok de Congolese international naar Turkije. Eerst naar Alanyaspor. Vorig jaar tekende hij voor topclub Besiktas, waar hij ook landskampioen werd en deze week dus nog Rode Duivel Michy Batshuayi mocht verwelkomen.

Vorige week nog viel Samuel Kalu, ook een voormalige speler uit de Jupiler Pro League, flauw door de warmte tijdens de wedstrijd Marseille-Bordeaux. Twee maanden geleden ging er ook al een schok door de voetbalwereld toen Christian Eriksen tijdens het EK een hartstilstand kreeg.

Volledig scherm Fabrice N'Sakala moet door een ambulance worden afgevoerd. © RV